«Ростех» разработает 5G-оборудование на открытом интерфейсе OpenRAN

Государственная корпорация «Ростех» планирует освоить в течение ближайших нескольких лет выпуск 5G-оборудования. По данным «Коммерсанта», госкорпорация намерена инвестировать в исследования и разработки в этой области 4,4 млрд руб., чтобы приступить к коммерческому выпуску оборудования в 2024 году.

НПК «Криптонит», входящая в «ИКС Холдинг», выполнила по заказу подразделения «Ростеха» ООО «Спектр» научно-исследовательскую работу (НИР) по созданию системного проекта для серийного выпуска базовых станций 5G. Это означает, что у «Спектра» уже есть технологическая карта серии продуктов, техзадания по разработке ядра базовой станции и радиочасти, что позволяет ему разместить заказы на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке составных частей базовой станции 5G.

Как сообщили источники ресурса, оборудование будет разрабатываться на открытом интерфейсе (Open Radio Access Network, OpenRAN), что позволит совмещать при создании базовых станций решения различных производителей, в том числе тех, кто покинул российский рынок.

В настоящее время на рынке применяется проприетарная (закрытая) модель, когда все элементы сети выполнены одним поставщиком и на каждом участке установлено оборудование одного вендора. До недавнего времени почти все поставки (более 95 %) осуществлялись компаниями Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE и Samsung.

По словам собеседника «Коммерсанта», в мире есть примеры создания коммерческих сетей связи на базе OpenRAN. Например, её использовал японский оператор Rakuten Mobile. Впрочем, в любом случае придётся также решать проблему закупки комплектующих для базовых станций, которые не производят в России.

По мнению президента Zelax Сергея Сухмана, «Спектр» сможет в итоге создавать базовые станции 5G на основе OpenRAN в кооперации с зарубежными поставщиками. Он отметил, что сейчас сотрудничество осложнено из-за санкций, но со временем иностранные производители «будут вынуждены начать сотрудничество».