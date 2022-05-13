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Большое обновление: состоялся релиз российской ОС «Альт Рабочая станция К» 10

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Компания «Базальт СПО» объявила о выпуске новой версии операционной системы «Альт Рабочая станция К» 10, предназначенной для использования как на домашних компьютерах, так и в корпоративной среде.

Программная платформа «Альт Рабочая станция К» 10 построена на базе Linux с использованием графического окружения KDE Plasma, стилевое оформление которого во многом схоже с интерфейсом Windows и позволяет пользователю легко адаптироваться к операционной системе. В дистрибутив ОС включены все необходимые приложения для работы в интернете, с офисными документами разных форматов, архивами, медиафайлами. Для корпоративных пользователей реализована поддержка групповых политик и возможность интеграции системы в инфраструктуру Active Directory. Платформа зарегистрирована в реестре российских программ Минцифры России и рекомендуется для использования в организациях, реализующих проекты в сфере импортозамещения ПО.

Что нового в ОС «Альт Рабочая станция К» 10

  • В основе операционной системы — актуальное ядро Linux 5.15 LTS (длительной поддержки). Переход на новое ядро обеспечил множество новых возможностей. В частности, улучшена работа с процессорами Intel 12-го поколения Alder Lake, добавлена поддержка видеокарт AMD на архитектуре RDNA 2, включён новый драйвер для файловой системы NTFS (рост скорости передачи данных между файловыми системами). Оптимизирована работа с классической файловой системой ext4 для Linux, увеличена производительность файловой системы Btrfs.
  • Обновлён графический интерфейс. Новая версия KDE Plasma 5.23 включает поддержку графической подсистемы Wayland, что обеспечивает возможность работы на планшетных компьютерах. «Альт Рабочая станция К» 10 поддерживает четыре поколения драйверов для графических процессоров NVIDIA серий 340, 390 и 470, 510. При установке ОС на компьютер с видеокартой NVIDIA нужная версия драйвера устанавливается автоматически.
  • Изменена схема подписи Secure Boot. Дистрибутив по-прежнему устанавливается без отключения Secure Boot.
  • Расширены функциональные возможности групповых политик, добавлены новые шаблоны. С помощью инструмента ADMC разработки «Базальт СПО» можно управлять доменом Active Directory и групповыми политиками.
  • Добавлен пакет с отечественными корневыми сертификатами шифрования.
  • Включены пакеты для поддержки двухфакторной аутентификации с использованием аппаратных токенов («Рутокен», JaCarta, ESMART).
  • Добавлены пакеты для установки совместимого отечественного ПО: ViPNet, «1С:Предприятие», «Яндекс.Браузер» и других. На сайте «Базальт СПО» можно посмотреть полный перечень совместимого с ОС «Альт» софта (как требующего дополнительных пакетов для установки, так и не требующего).
  • Улучшена поддержка принтеров и сканеров OKI, Brother, Epson.
  • В «Центр приложений» ОС добавлена поддержка репозитория Flathub для установки сторонних приложений в формате flatpak. Пользователь может работать с нужным ему софтом, не рискуя негативно повлиять на операционную систему.
  • Добавлена поддержка SNAP-приложений.
  • Включены полезные утилиты: clinfo (получение информации о статусе ускорения вычислений OpenCL), glxinfo, vulkan-tools (для проверки параметров 3D-ускорения) и многие другие.
  • Появилась возможность делать снимки экрана при установке.
  • Реализовано безопасное обновление системы. При появлении обновлений предлагается перезагрузка, при которой происходит обновление системы.
  • Включён кроссплатформенный фреймворк Qt 5.15 с длительным сроком поддержки (LTS). Он имеет множество новых функций. Самые значительные изменения произошли в графической части и затронули, в частности, поддержку трёхмерной графики.

Для удобства пользователей специалисты «Базальт СПО» также существенно обновили портал packages.altlinux.org с информацией о программных пакетах, доступных к установке в операционную систему.

«Мы совершенствуем ОС «Альт Рабочая станция К» 10, обеспечивая её эффективность как для домашнего, так и для профессионального применения, отметил Антон Фарыгин, заместитель генерального директора «Базальт СПО». Сегодня это особенно важно. Миллионы российских организаций и частных пользователей остались без сопровождения производителями зарубежных систем из-за санкций. Наши решения помогают решить эту задачу, предоставляя российским потребителям функциональную и удобную операционную систему, обладающую привычным для пользователей и системных администраторов функционалом. В десятой версии «Альт Рабочая станция К» мы уделили особое внимание удобству использования, дизайну интерфейса и вопросам интеграции в существующую ИТ инфраструктуру предприятия».

Оценить перечисленные новшества ОС «Альт Рабочая станция К» 10 можно, скачав установочный образ с сайта «Базальт СПО». Для домашнего использования операционная система предлагается совершенно бесплатно, а организациям необходимо приобрести лицензию. Вместе с платформой пользователи получат набор фонов рабочего стола фотопейзажей России. Эти снимки отечественных фотографов признаны победителями 35AWARDS, крупной международной премии профессионального фотосообщества 35photo.pro.

По-прежнему доступен режим LiveCD двух видов. Первый — на установочном образе размещён вариант загрузки «живой» системы — можно опробовать совместимость ОС с оборудованием пользователя или воспользоваться утилитами восстановления работоспособности системы. Второй — на отдельном образе размещена «живая» система, с которой можно работать без установки на жёсткий диск, но с возможностью сохранения данных.

Всем пользователям, купившим «Альт Рабочая станция К» 9 после 01.09.2021, предоставляется апгрейд за 10 % от стоимости «Альт Рабочая станция К» 10. Такой же льготный апгрейд доступен и всем, кто приобрёл годовую (стандартную или расширенную) поддержку на «Альт Рабочая станция». Техническое обновление с версии 9.2 до 10 возможно. Организациям, использующим «Альт Рабочая станция К» версии 9 с базовой поддержкой, при переходе на версию 10 необходимо отдельно приобрести поддержку для версии 10. Подробную информацию о приобретении программного продукта можно получить в отделе продаж «Базальт СПО» (sales@basealt.ru).

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Рубрики: Новости Software, Операционные системы,
Теги: операционная система, базальт спо, linux, импортозамещение, сделано в россии
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