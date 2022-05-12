Дмитрий Гришин, сооснователь Mail.ru Group, покинул пост председателя совета директоров VK

VK Company объявила об уходе Дмитрия Гришина с поста председателя совета директоров и неисполнительного директора 11 мая. Ожидается, что в скором времени VK объявит имя нового председателя правления.

«Мы благодарны Дмитрию Гришину за неоценимый вклад в развитие VK, который он вносил на протяжении всей истории компании. Благодаря его постоянной работе на различных должностях VK вошла в число лидеров отрасли и стала одной из крупнейших российских цифровых экосистем. Желаю Дмитрию удачи во всех его дальнейших начинаниях», — прокомментировал данный вопрос генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Напомним, Дмитрий Гришин является одним из основателей компании VK (ранее Mail.ru Group). Главой совета директоров холдинга он стал в 2012 году. Помимо прочего, в Mail.ru Гришин занимался развитием направления онлайн-игр. Несколько лет назад Гришин создал компанию Grishin Robotics со штаб-квартирой в США, которая занимается инвестированием в потребительскую робототехнику, искусственный интеллект и программное обеспечение. Согласно имеющимся данным, Grishin Robotics инвестировала в разработчика беспилотных грузовиков Starsky Robotics и стартап Yellow, который создал первый умный велошеринговый сервис в Латинской Америке.