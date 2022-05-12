Стартап Arrival с российскими корнями объявил об уходе из России

Британская компания Arrival, которая разрабатывает и готовится к серийному производству электротранспорта, объявила о намерении прекратить работу в России. На решение не повлиял тот факт, что её основателем является Денис Свердло — бывший гендиректор Yota Group и бывший замглавы Минкомсвязи РФ.

Директор Arrival по продуктам Том Элвидж (Tom Elvidge) сообщил Financial Times, что компания сворачивает свою деятельность в России с конца февраля. У Arrival действительно есть российская команда, которая сейчас переезжает в Грузию — компания организовала рабочие места в Тбилиси, а в России компания больше не планирует вести какую-либо деятельность. Стартап не опасается санкций, поскольку и господин Свердлов, и компания уже выступали против «того, что происходит, и конфликтов любого рода» на Украине.

Стартап Arrival приступил к работе в 2015 году — компания занимается разработкой электротранспорта и готовится к запуску серийного производства, считая, что электромобили должны продаваться по ценам машин с двигателями внутреннего сгорания. В прошлом году компания вышла на биржу через SPAC-поглощение (слияние со специальной компанией для вывода её активов на рынок), а её стоимость оценили в $13,6 млрд. Arrival имеет представительства в США, ФРГ, Нидерландах, Люксембурге и Израиле.