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В России разработали робота для спасения космонавтов в открытом космосе

Учёные Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королёва разработали проект роботизированного комплекса, предназначенного для автоматического спасения космонавтов, оказавшихся в опасной ситуации в открытом космосе.

Источник изображений: Самарский университет им. Королёва

Источник изображений: Самарский университет им. Королёва

Речь идёт о ситуациях, когда по той или иной причине отсутствует страховочное крепление к борту космической станции. В таком случае специальный наноспутник-спасатель отправится вдогонку за улетающим от орбитального комплекса космонавтом и возьмёт его на буксир, произведя автоматическую стыковку со скафандром.

В случае чрезвычайного происшествия с борта станции вдогонку за улетающим космонавтом будет запущен специальный аппарат — как некий космический гарпун с разматывающимся позади тросом. Разработанный спасательный комплекс включает в себя автоматизированную систему управления, высокоточное пусковое следящее устройство, электромеханическую лебёдку с запасом спасательного троса, устройство отделения наноспутника и собственно сам наноспутник с блоком маневрирования.

Спасательный трос закреплён на заднем по траектории полёта торце наноспутника, на переднем торце установлены стыковочное устройство, осветительный фонарь и видеокамеры, передающие изображение на корабль.

«При потере космонавтом контакта с кораблём роботизированный наноспутниковый комплекс автоматически или по команде космонавта-наблюдателя активирует режим "спасение" и оперативно рассчитает оптимальную траекторию перехвата космонавта, после чего запустит по рассчитанной траектории перехвата наноспутник-спасатель, доставляющий космонавту спасательный трос», — говорится в публикации.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: космос, космонавт, спасение, робот, робототехника
космос, космонавт, спасение, робот, робототехника
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