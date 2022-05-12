Регуляторы США запустили расследование обстоятельств покупки Илоном Маском первого пакета акций Twitter

Известно, что о своей покупке крупного пакета акций Twitter Илон Маск (Elon Musk) уведомил федеральные органы США с задержкой в десять дней относительно нормативного срока. Это позволило ему продолжить скупку акций компании по более низкой цене, чем после объявления о превышении порога в 5 %. Теперь регуляторы хотят провести расследование и в случае необходимости привлечь миллиардера к ответственности.

О начале расследования по этому инциденту сообщило издание The Wall Street Journal. Закон обязывает инвесторов уведомлять регулирующие органы США о покупке ими пакетов акций, превышающих 5 % капитала компаний. Глава Tesla о своих действиях по покупке акций Twitter уведомил соответствующие органы только 4 апреля, хотя фактически его доля в капитале компании преодолела пятипроцентный рубеж десятью днями ранее. По оценкам экспертов, Маск за счёт такой задержки мог сэкономить до $143 млн, поскольку раскрытие информации о его намерениях сразу же вызвало скачок курса акций Twitter, а до того он сохранил возможность приобретать остающиеся до достижения доли в 9,2 % акции по более низкой цене.

Предусмотренная законом процедура обязывала Маска сообщить о превышении его пакетом акций Twitter уровня в 5 % до 24 марта включительно, спустя десять дней после фактического достижения этого рубежа. После 24 марта ему удалось потратить $513 млн на покупку акций Twitter по цене от $38,2 до $40,31 за штуку. Четвёртого апреля, когда Маск раскрыл карты, курс акций Twitter вырос до $49,97.

Расследование Федеральной комиссии США по торговле вряд ли станет помехой для заключения сделки между Twitter и Илоном Маском, но может вылиться в наложение штрафа в размере $43 792 за каждый день просрочки. В случае с Маском и покупкой им акций Twitter эту сумму нужно умножить на десять, чтобы оценить величину вероятного штрафа. В любом случае, миллиардер сэкономил на задержке с декларацией своих действий гораздо больше, чем рискует потерять. Регуляторы также пытаются выяснить, нарушил ли Илон Маск своими действиями антимонопольное законодательство, которое требует согласовывать с профильными органами все сделки, превышающие $92 млн.