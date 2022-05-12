В России изобрели ползающего робота-инспектора для космических аппаратов

Специалисты Московского авиационного института получил патент на ползающего микроробота-инспектора: устройство предназначено для использования в условиях космического пространства.

Как сообщает ТАСС, разработка спроектирована для осуществления инспекционных работ на солнечных батареях космических аппаратов и (или) Международной космической станции (МКС) — в экстремальных ситуациях, преимущественно для минимизации рисков человека в условиях открытого космоса.

«Аппарат содержит платформу, на которой размещена служебная и целевая нагрузка, а также движители-микроактюаторы дугообразной формы, которые жёстко закреплены хвостовиками симметрично в ряд с двух сторон платформы. Захватные устройства находятся на незакрепленных хвостовиках», — говорится в публикации.

Микроробот перемещается за счёт изменения формы микроактуаторов, хвостовики которых закрепляются в зазорах между солнечными элементами. Длина шага при этом определяется геометрическими размерами солнечных элементов батареи. Говорится, что достигается высокая точность позиционирования.