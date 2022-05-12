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Специалисты NASA измерили уровень шума от взлёта и посадки аэротакси Joby — оно оказалось не громче пылесоса

Электрические аэротакси с вертикальными взлётом и посадкой обещают новый уровень городской мобильности. Важнейшим элементом этого транспорта считается малый уровень шумов от работы электродвигателей и пропеллеров, что позволит поднять в небо сотни машин и не вызвать у граждан устойчивой неприязни. Вертолёты, например, в сходных условиях создают гораздо больше шума и поэтому ограничены в использовании.

Источник изображения: Joby Aviation

Источник изображения: Joby Aviation

На днях компания Joby Aviation сообщила о реальных данных по уровню рабочих шумов пятиместного электрического аэротакси S4, полученных на специально оборудованном полигоне NASA. Полигон представлял собой площадку с полем из 50 микрофонов, что позволяло фиксировать шум от пролетающего на разной высоте и под разными углами аппарата Joby.

Выяснилось, что при пролёте на скорости 185 км/ч на высоте 500 метров аппарат создаёт шум на уровне 45,2 дБА (акустический децибел). Это немного громче работы холодильника, но тише шума дождя средней интенсивности. На уровне обычного городского шума, скорее всего, полёты аэротакси вряд ли будут хорошо различимы, хотя всё зависит от частот шума.

Источник изображения: Joby Aviation

Источник изображения: Joby Aviation

Уровень шума во время взлёта и посадки на расстоянии 100 метров от аппарата не превышал 65 дБА. При этом аэротакси Joby S4 свыше 20 раз поднималось на высоту 44 метра и садилось. По шкале шумов это где-то посредине между обычным разговором и шумом от пылесоса. Шум от автомобилей на оживлённой трассе обычно не превышает 60 дБА. В любом случае, это тише работы вертолётов, средний шум от работы которых достигает 87 дБА на высоте 150 метров.

Измерения показали, что с шумом аэротакси в городе вполне можно ужиться. Другое дело — это тихие пригороды и ночное время. Вероятно, это как-то будут регламентировать.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, окружающая среда,
Теги: joby aviation, аэротакси, nasa, испытания
joby aviation, аэротакси, nasa, испытания
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