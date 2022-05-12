ASUS выпустила 120-мм вентилятор TUF Gaming TF120 ARGB за 16 евро

Компания ASUS анонсировала вентилятор TUF Gaming TF120 ARGB для игровых настольных компьютеров. В основу изделия положен надёжный гидродинамический подшипник со сроком службы до 250 тыс. часов.

Устройство имеет диаметр 120 мм. Скорость вращения контролируется методом широтно-​импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 250 до 1900 оборотов в минуту. Максимальный уровень шума — 29 дБА.

Создаётся воздушный поток объёмом до 129 кубометров в час. Статическое давление — до 2,5 мм водного стола. Вентилятор наделён крыльчаткой с семью лопастями. Общие габариты составляют 120 × 120 × 25 мм.

Реализована фирменная адресуемая подсветка AURA Sync. Настраивать эффекты можно через совместимую материнскую плату. Новинка доступна в белом и чёрном вариантах цветового исполнения.

Приобрести вентилятор TUF Gaming TF120 ARGB можно по ориентировочной цене 16 евро. Комплект из трёх штук обойдётся в 50 евро.