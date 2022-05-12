Meta* сократит разработку электроники

Компания Meta * Platforms готовит преобразования в своём подразделении Reality Labs, которое специализируется на разработке электронных устройств. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

Сотрудница Meta * подтвердила Reuters, что технический директор компании Эндрю Босворт (Andrew Bosworth) действительно подготовил работников Reality Labs к преобразованиям. Он заявил, что подразделение больше не может позволить себе работу над всеми проектами, часть придётся отложить, при этом топ-менеджер не уточнил, о каких конкретно проектах идёт речь. Вместе с тем, представитель компании подчеркнула, что преобразования не предусматривают увольнений персонала.

В рамках отчёта по итогам I квартала компания Meta * сообщила о намерениях сократить издержки в 2022 году: будут «замедлены темпы» развития по ряду направлений, включая сервисы для бизнеса, платформы искусственного интеллекта и разработку электроники Reality Labs. На прошлой неделе компания также объявила о намерении замедлить или приостановить приём на работу сотрудников на должности среднего и старшего уровня.

До настоящего момента Meta * активно инвестировала в подразделение Reality Labs, ответственное, в частности, за гарнитуры виртуальной реальности Oculus и средства видеосвязи Portal. На это подразделение компания делала ставку, когда объявила о намерении сделать ведущим направлением деятельности не платформы соцсетей, а технологии метавселенной — виртуальной и дополненной реальности. В прошлом году штат подразделения увеличился более чем на 13 000 человек, а в I квартале 2022 года были приняты на работы ещё около 6 000 специалистов.

Вместе с тем, глава Meta * Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) предупреждал, что вложения в метавселенную начнут окупаться примерно через 10 лет, и подразделение Reality Labs оставалось убыточным: в прошлом году компания потеряла из-за него $10,2 млрд, и ещё $3 млрд были записаны в убытки по результатам I квартала 2022 года.