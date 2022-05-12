3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники M**a сократит разработку электроники
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Meta* сократит разработку электроники

Компания Meta* Platforms готовит преобразования в своём подразделении Reality Labs, которое специализируется на разработке электронных устройств. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

Источник изображения: oculus.com

Источник изображения: oculus.com

Сотрудница Meta* подтвердила Reuters, что технический директор компании Эндрю Босворт (Andrew Bosworth) действительно подготовил работников Reality Labs к преобразованиям. Он заявил, что подразделение больше не может позволить себе работу над всеми проектами, часть придётся отложить, при этом топ-менеджер не уточнил, о каких конкретно проектах идёт речь. Вместе с тем, представитель компании подчеркнула, что преобразования не предусматривают увольнений персонала.

В рамках отчёта по итогам I квартала компания Meta* сообщила о намерениях сократить издержки в 2022 году: будут «замедлены темпы» развития по ряду направлений, включая сервисы для бизнеса, платформы искусственного интеллекта и разработку электроники Reality Labs. На прошлой неделе компания также объявила о намерении замедлить или приостановить приём на работу сотрудников на должности среднего и старшего уровня.

До настоящего момента Meta* активно инвестировала в подразделение Reality Labs, ответственное, в частности, за гарнитуры виртуальной реальности Oculus и средства видеосвязи Portal. На это подразделение компания делала ставку, когда объявила о намерении сделать ведущим направлением деятельности не платформы соцсетей, а технологии метавселенной — виртуальной и дополненной реальности. В прошлом году штат подразделения увеличился более чем на 13 000 человек, а в I квартале 2022 года были приняты на работы ещё около 6 000 специалистов.

Вместе с тем, глава Meta* Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) предупреждал, что вложения в метавселенную начнут окупаться примерно через 10 лет, и подразделение Reality Labs оставалось убыточным: в прошлом году компания потеряла из-за него $10,2 млрд, и ещё $3 млрд были записаны в убытки по результатам I квартала 2022 года.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Розничный магазин M**a призван заманить пользователей в метавселенную
M**a будет платить авторам за оригинальный контент в F******k Reels
Слухи: M**a выпустит четыре VR-гарнитуры к 2024 году — в этом году выйдет модель высокого уровня
Операционная прибыль Acer достигла максимума за двенадцать лет
Бывший глава Arm China отказался покинуть компанию, несмотря на назначение новых гендиректоров и утрату власти
Сенат США начал обсуждать очередную версию законопроекта о поддержке полупроводниковой отрасли на $52 млрд
Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: me, сокращения, закрытие
me, сокращения, закрытие
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Сравнительный тест камер флагманских смартфонов (2022): Apple iPhone 13 Pro Max, Huawei P50 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra 46
Выбираем компактный смартфон в 2022 году 42
Обзор MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4: всем бы по такой плате 30
Galactic Civilizations IV — перенасыщенная галактика. Рецензия 9

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Альфа-банк» создал прозрачный банкомат с СЖО и RGB-подсветкой
Первый обзор AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 — так же хорошо, как и NVIDIA DLSS 2.0
Телескоп «Хаббл» обнаружил звезду, которая выжила после превращения «соседки» в сверхновую
Представлено первое изображение сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 512.77 WHQL с поддержкой Evil Dead: The Game и других новых игр
Изометрический ролевой боевик Achilles: Legends Untold добрался до раннего доступа Steam 4 ч.
Полноценная демонстрация геймплея ремейка Dead Space пройдёт за три месяца до релиза — игра выйдет 27 января 5 ч.
Авторы Fall Guys опубликовали тизер «крупнейшего анонса» в истории игры 6 ч.
Первая Alan Wake выйдет на Switch, вторая пропустит летнюю презентацию, а по франшизе снимут сериал 6 ч.
Издатель Control и ПК-версии Death Stranding проведёт презентацию своих игр 7 ч.
Слухи: Bethesda пошла на перенос Starfield, чтобы игра не повторила судьбу Cyberpunk 2077 7 ч.
Видео: анонсирующий трейлер космической 4X-стратегии The Pegasus Expedition 8 ч.
Epic Games Store устроил раздачи Jotun и Redout, а на следующей неделе подарит тайную игру 8 ч.
Первое сюжетное дополнение к Dying Light 2 задержится до сентября, но июнь без нового контента не останется 9 ч.
Apple заблокировала возможность оплаты в App Store со счёта мобильного для абонентов «Мегафона» и Yota 10 ч.
Новая статья: Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 3 ч.
Sony представила флагманские наушники WH-1000XM5 с новым дизайном и улучшенными характеристиками 4 ч.
AMD запустила акцию с раздачей игр новым покупателям Radeon RX 6000 5 ч.
ASUS: поставки готовых ПК, видеокарт и материнских плат упадут на 10–15 % во втором квартале 6 ч.
Uptime Institute займётся подготовкой и аккредитацией специалистов в области экологической устойчивости ЦОД 7 ч.
Google запустит единый стандарт умного дома Matter осенью 2022 года — он обеспечит совместимость решений самых разных компаний 8 ч.
HP представила ноутбук ZBook Fury 16 G9 с чипом Intel Alder Lake-HX и профессиональной графикой NVIDIA или AMD 8 ч.
NVIDIA примет участие в выставке Computex 2022 — 23 мая компания расскажет о новых продуктах и технологиях 8 ч.
Смартфон-раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 4 показался на рендере — почти что копия предшественника 8 ч.
Gigabyte сообщила о производственном браке плат Z690I Aorus Ultra — компания готова их заменить или вернуть деньги 9 ч.