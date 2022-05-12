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Китайский марсоход готовится к первой зимовке на Красной планете

Китайский марсоход Zhurong («Чжуронг») прибыл на Красную планету ровно год назад. Тем не менее, на Марсе он пока не зимовал, поэтому экстремального холода и недостатка солнечной энергии он пока не испытывал. Марс находится дальше от Солнца, чем Земля и один год на нём длится 687 земных дней или 1,88 земного года. Зимовка на Марсе и новые испытания ещё впереди и аппарат уже к ней готовится.

Источник изображения: Xinhua

Источник изображения: Xinhua

Основная научная программа «Чжуронга» выполнена ещё в августе прошлого года. Сейчас он в свободном поиске и вся научная аппаратура марсохода в полном порядке. Марсоход колесит по равнине Утопия, куда он приземлился 15 мая 2021 года, уже 347 марсианских дней, преодолев за это время 1921 метр.

В настоящее время в северном полушарии Марса наступает зима и количество падающего света на поверхность планеты и фотопанели марсохода значительно снизилось. Учёные отреагировали на это изменением угла наклона солнечных панелей на марсоходе, но в достаточном для длительных активных действий ровера объёме энергия не поступает. Марсоход всё чаще и чаще уходит в защищённый энергосберегающий режим. Ожидается, что самый холодный период для «Чжуронга» наступит в июле, когда он надолго уйдёт в спячку.

Фото долины Маринер. Источник изображения:

Фото долины Маринер с орбиты. Источник изображения: CNSA/PEC

Зато спутник на орбите продолжит картографировать поверхность Марса. Раньше его основная задача заключалась в ретрансляции научных данных с марсохода на Землю. После выполнения марсоходом основной научной программы спутник миссии «Тяньвэнь-1» переключили на свою собственную научную программу, побочным следствием которой стали новые превосходные снимки интересных мест на поверхности Красной планеты.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: марсоход, китайские ученые, космос
марсоход, китайские ученые, космос
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