Addlink представила память AddGame Spider S5 DDR5 с частотой до 6000 МГц

Компания Addlink Technology анонсировала модули оперативной памяти AddGame Spider S5 стандарта DDR5, предназначенные для высокопроизводительных игровых компьютеров.

В серию вошли изделия на 8, 16 и 32 Гбайт. Они будут предлагаться в комплектах из двух штук суммарным объёмом соответственно 16, 32 и 64 Гбайт. Покупатели смогут выбирать между модификациями с частотой 4800, 5600 и 6000 МГц.

Модули имеют встроенную интегральную схему управления питанием (PMIC) для точной передачи данных и повышения энергоэффективности. Кроме того, предусмотрены средства устранения ошибок on-die ECC (Error-Correcting Code).

Решения оснащены радиатором охлаждения. Говорится о полной совместимости с процессорами Intel Core двенадцатого поколения. Упомянута поддержка оверклокерских профилей Intel XMP 3.0.

Память проходит всестороннее тестирование и обеспечивается пожизненной гарантией. Продажи начнутся в июне, но информации об ориентировочной цене на данный момент нет.