Первый обзор AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 — так же хорошо, как и NVIDIA DLSS 2.0

Первый в мире обзор технологии масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) появился на страницах портала TechPowerUp. Напомним, что релиз новой технологии должен состояться сегодня. А первой игрой, которая получит её поддержку, станет Deathloop от Arkane Studios.

В отличие от версии FSR 1.0, которая основывается на алгоритмах пространственного масштабирования, технология FSR 2.0 использует алгоритмы временного масштабирования. При пространственном масштабировании используются только данные из одного взятого кадра игры, тогда как при временном масштабировании используются данные текущего и предыдущего кадров игры. С технической точки зрения интеграция FSR 2.0 в игры — более сложная задача, по сравнению с первой версией. Однако AMD заявляет, что внедрение поддержки FSR 2.0 в игры, которые уже поддерживают конкурентную технологию NVIDIA DLSS, по времени занимает всего несколько дней, поскольку основная часть сложной работы — интеграция векторов движения — выполнена ещё на этапе внедрения поддержки DLSS.

AMD FSR 2.0 станет альтернативой DLSS с открытым исходным кодом. Решение AMD может работать не только на собственных видеокартах Radeon, но также и на видеокартах GeForce. К слову, тестирование технологии порталом TechPowerUp проводилось с использованием графического ускорителя GeForce RTX 3080, а не на одной из новейших видеокарт AMD. Решение использовать видеокарту NVIDIA было ещё продиктовано и тем, что Deathloop поддерживает не только FSR 2.0, но и DLSS. Обозреватель хотел таким образом создать максимально идентичные условия тестирования обеих технологий. В конечном итоге FSR 2.0 — это не просто технология улучшения качества изображения, но также и программное решение для повышения игровой производительности, которое полагается на метод масштабирования изображений, которые были изначально отрисованы при более низком разрешении экрана.

По словам обозревателя, FRS 2.0 «выглядит великолепно и работает практически также хорошо, как и DLSS 2.0». Качество изображения при использовании технологии AMD в некоторых случаях получается даже лучше, чем с DLSS. Однако только при использовании режима настроек масштабирования «Качество». Отметить некоторые различия в качестве получаемой картинки можно, но они очень несущественные. И в конечном итоге выбор FSR 2.0 или DLSS может оказаться лишь вопросом личного предпочтения для того или иного геймера.

Режим настроек масштабирования «Производительность» лучше работает у DLSS, заявляет обозреватель. Особенно это заметно в сценах, богатых различными видами текстур. AMD очевидно ещё нужно поработать с этими настройками FSR 2.0.

Самой главной проблемой метода временного масштабирования является гостинг или шлейфы, наблюдающиеся у быстро движущихся объектов в кадре. Обозреватель отмечает, что эффект гостинга действительно присутствует у FSR 2.0, но он гораздо менее заметен, чем гостинг, который наблюдался у DLSS 2.0 с её запуском. По мнению обозревателя, на самом деле визуальные артефакты при использовании DLSS раздражают чуть сильнее. С интерактивными примерами работы технологии FSR 2.0 и сравнениями с DLSS можно ознакомиться в статье TechPowerUp.

Как уже говорилось выше, первой игрой, которая получит поддержку FSR 2.0 станет Deathloop. Для неё будет выпущено соответствующее обновление. AMD ранее сообщила, что в ближайшие недели поддержку новой технологии масштабирования получат ещё с десяток игр.