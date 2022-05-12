Европейское производство аккумуляторов Northvolt пока выдаёт больше 60 % брака

Компания Northvolt, организовавшая выпуск аккумуляторов для электромобилей в Европе, пока неспособна обеспечить достаточное качество производства. Как сообщает издание Business Korea, пока более 60 % выпускаемых батарей оказываются бракованными. В этих условиях компания намерена перейти с китайского производственного оборудования на южнокорейское.

Ранее Northvolt намеревалась начать выпуск в Швеции по 300 тыс. батарей для электромобилей ежегодно — со второй половины текущего года. Тем не менее непохоже, что цель будет достигнута, поскольку на замену оборудования и реорганизацию производства уйдёт немало времени. Изменения скажется и на Volkswagen Group, выступающей партнёром Northvolt и нуждающейся в аккумуляторах нового типа.

Низкий выход годной продукции Northvolt, похоже, окажет серьёзное влияние на попытки Евросоюза стать менее зависимыми от зарубежной аккумуляторной индустрии. В настоящее время ряд европейских компаний разрабатывает профильные технологии в проекте, возглавляемом Германией, Францией, Швецией, Польшей, Финляндией, Бельгией и Италией. Немецкие инвестиции в проект составляют порядка 1,25 млрд евро, Франция и Италия инвестировали 960 и 570 млн евро соответственно. Также 3,2 млрд евро намерена вложить Еврокомиссия.

В настоящее время Northvolt контактирует с южнокорейскими поставщиками для улучшения своих продуктов. Известно, что ещё одна европейская компания в отрасли, ACC, подписала соглашение с Solus Advanced Materials о поставке фольги для производства аккумуляторов и рассматривает варианты сотрудничества с другими южнокорейскими поставщиками материалов.