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NVIDIA перевела свои драйверы для Linux в разряд открытого ПО

Компания NVIDIA сообщила о выпуске пакета графических драйверов версии 515.43.04 с открытым кодом для Linux. Он распространяется в виде свободного программного обеспечения с двойной лицензией GPLv2/MIT. Иными словами, его можно модифицировать и распространять.

Источник изображений: NVIDIA

Источник изображений: NVIDIA

Компания отмечает, что релиз R515 содержит предварительно скомпилированные версии как драйвера с закрытым исходным кодом, так и модули ядра с открытым исходным кодом. Эти версии являются взаимоисключающими, и пользователь может сделать выбор во время установки.

Драйвер умеет работать с библиотеками пользовательского окружения: CUDA, OpenGL и Vulkan. Однако они все ещё закрыты, и при этом их версия должна соответствовать версии драйвера — не получится использовать стек библиотек из прошлого релиза.

Драйвер с открытым исходным кодом доступен для GPU на архитектуре Turing (GeForce GTX 16-й серии и GeForce RTX 20-й серии) и Ampere (GeForce RTX 30-й серии). Для профессиональных карт, предназначенных для работы в дата-центрах, код уже «отполирован» и готов к стабильной работе. «Исходники» для рабочих станций и линейки GeForce пока находятся в альфа-стадии тестирования. Более функциональными и стабильными они станут со следующими релизами. Всё необходимое ПО можно найти в репозитории NVIDIA Open GPU на GitHub.

Перевод драйверов в разряд открытого программного обеспечения упрощает работу с видеокартами NVIDIA, а также может повысить безопасность драйверов и улучшить интеграцию с Linux. Помимо упрощённой работы с отладкой софта, открытие исходного кода ведёт к улучшению игровой производительности фирменных ускорителей NVIDIA в Linux. В рамках пресс-релиза NVIDIA разработчики из Canonical, Red Hat и SUSE сообщили о планах распространения пакетов с открытыми модулями для своих дистрибутивов.

Проприетарные драйверы видеокарт NVIDIA для GNU/Linux долгое время были недоступны для изучения их содержимого. Это настоящий альтруизм, или на решение NVIDIA повлияли угрозы и вымогательства хакеров из группировки LAPSUS$, которые ранее взломали сервера компании и украли около 250 Гбайт конфиденциальных данных, включая исходники технологии масштабирования DLSS? Злоумышленники потребовали от NVIDIA перевести свои графические драйверы в разряд открытого программного обеспечения, или в противном случае они грозились опубликовать другие секреты производителя графических процессоров.

Также можно напомнить, что несколько дней назад сразу две команды разработчиков ПО для майнинга NiceHash и NBMiner сообщили о разработке алгоритмов, позволяющих полностью обойти LHR-защиту графических ускорителей GeForce RTX 30-й серии. Алгоритмы работают не только с операционной системой Windows, но также и в среде Linux. И теперь NVIDIA объявляет о выпуске драйверов с открытым кодом для Linux. Выглядит, как минимум подозрительно.

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Рубрики: Новости Software, Драйверы,
Теги: драйверы, nvidia, linux, исходный код, открытое по
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