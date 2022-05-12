Новый инструмент Google позволит пользователям удалять информацию о себе из результатов поиска

Многие пользователи вбивали своё имя в строку поиска Google, желая узнать, какая информация о них хранится на просторах интернета. Теперь техногигант разработал инструмент, позволяющий быстро и эффективно удалять персональные данные из поисковой выдачи.
Скоро появится возможность легко контролировать наличие персональной информации в поиске Google — это может несколько успокоить тех, кто опасается наличия в открытом доступе своих контактов и адресов.
Не так давно компания обновила свою политику, благодаря чему люди теперь могут запросить удаление из поисковой выдачи важных персональных данных, включая контактные сведения вроде телефонных номеров, адресов электронной почты или домашнего адреса.
Теперь задача максимально упростится. При обнаружении пользователем в выдаче Google ресурсов с персональной информацией можно будет быстро запросить их удаление из поиска несколькими кликами и отслеживать статус таких запросов. Функция будет доступна в ближайшие месяцы в приложении Google для смартфонов, а до этого запрос на удаление информации можно делать со страницы поддержки.
В Google обещают оценивать, не нарушает ли запрос на удаление информации права пользователей на доступ к другим общественно полезным данным, например, новостям. Кроме того, удаление информации из Google вовсе не означает её полного исчезновения из Сети — она может быть легко обнаружена другими поисковиками, поэтому по возможности стоит обратиться к владельцам самого сайта, если они готовы идти на сотрудничество.
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