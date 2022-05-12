Новый инструмент Google позволит пользователям удалять информацию о себе из результатов поиска

Многие пользователи вбивали своё имя в строку поиска Google, желая узнать, какая информация о них хранится на просторах интернета. Теперь техногигант разработал инструмент, позволяющий быстро и эффективно удалять персональные данные из поисковой выдачи.

Скоро появится возможность легко контролировать наличие персональной информации в поиске Google — это может несколько успокоить тех, кто опасается наличия в открытом доступе своих контактов и адресов.

Не так давно компания обновила свою политику, благодаря чему люди теперь могут запросить удаление из поисковой выдачи важных персональных данных, включая контактные сведения вроде телефонных номеров, адресов электронной почты или домашнего адреса.