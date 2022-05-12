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Google решила возродить приложение Wallet

Google объявила о возвращении приложения Wallet, которое будет использоваться для сохранения и управления банковскими, скидочными и подарочными картами, а также документами государственного образца. Ранее Google Wallet было отдельным приложением, но потом на смену ему пришло Google Pay. Теперь компания решила возродить старый проект, заявив, что на данный продукт есть спрос среди рядовых пользователей и владельцев бизнеса.

Источник изображения: youtube.com

Источник изображения: youtube.com

Wallet предназначается для управления банковскими картами на Android — данные становятся доступны во всей экосистеме, включая Google Pay и автозаполнение в Chrome. Впрочем, помимо банковских карт, сервис предлагает хранить самые разные данные, включая транспортные карты, справки о вакцинации, билеты на мероприятия, удостоверения личности и ключи для машины. Возрождение проекта в Google объяснили тем, что потребитель к нему готов: некоторые отели уже изъявили желание работать с цифровыми ключами, а в ряде штатов США готовятся электронные версии водительских прав.

В Google предусмотрели и более сложные сценарии работы с данными в Wallet, например, интеграцию с Google Maps. Сохранив транспортную карту в Wallet, можно всегда просмотреть её актуальный баланс и спланировать поездку в картографическом сервисе с учётом транспортных тарифов. И если средств на транспортной карте не хватит, система предложит произвести частичную оплату с сохранённых в системе банковских карт. В Google подчеркнули, что транспортные компании активно выступают за внедрение подобных инструментов, поэтому интеграция с данными сторонних поставщиков услуг будет производиться через открытые интерфейсы, и компаниям не придётся платить за интеграцию с Wallet.

Наконец, стоит отметить, что в некоторых странах планы на Google Wallet носят грандиозный характер: приложение вообще заменит Google Pay. О планах на развёртывание приложения в России пока не говорится ничего.

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Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств, Приложения для Android,
Теги: google, wallet, приложение
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