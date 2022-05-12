Bethesda перенесла Starfield и Redfall на первую половину 2023 года

Bethesda Softworks приняла решение перенести выход кооперативного шутера Redfall и космической ролевой игры Starfield на первую половину 2023 года. Соответствующая информация была обнародована в официальном микроблоге компании.

В своём заявлении Bethesda написала, что обе команды разработчиков — Arkane Austin (Redfall) и Bethesda Game Studios (Starfield) — хотят больше времени уделить на «полировку» игр, чтобы не расстроить своих фанатов.

Слух о переносе релиза кооперативного шутера Redfall появился ещё в начале этого года. Тогда соответствующую информацию обнародовали ведущие подкаста Defining Duke с никами MrMattyPlays и Lord Cognito.

Напомним также, что в прошлом месяце пользователь форума ResetEra под псевдонимом Hevy008, представившийся бывшим художником по персонажам Bethesda Game Studios, выразил уверенность в том, что разработчики постараются успеть к «соблазнительно красивой дате» 11 ноября даже ценой избавления от какого-то контента. Остаётся надеяться, что теперь вырезать из игры ничего не придётся.

Starfield и Redfall создаётся для ПК, Xbox Series X и S.