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В Китае испытали ракетный детонационный двигатель на недорогом углеводородном топливе

Группа китайских учёных испытала в работе экологически чистый и недорогой в эксплуатации ракетный двигатель для гиперзвуковых самолётов и ракет. Топливом для новой разработки служат керосин и этилен. Такое горючее проще хранить и использовать, чем обычные для таких двигателей водород и кислород.

Источник изображения: SCMP

Источник изображения: SCMP

Команда из Китайского центра аэродинамических исследований и разработок в Мяньяне, провинция Сычуань, создала ротационный детонационный двигатель для разгона самолёта или ракеты до скорости свыше 5 чисел Маха. В таком двигателе каждую секунду происходят тысячи микровзрывов топлива. Созданный взрывами ударный фронт вырывается из сопла и движет летательный аппарат с эффективностью на 50 % большей, чем при обычном сгорании топлива в камере.

Подобные двигатели в различном исполнении с постоянной подачей топлива и импульсной подачей разрабатывают в США, Европе, России и в других странах. В Китае детонационные ракетные двигатели также создаются и даже испытываются в полёте, как было в январе этого года, когда инновационный РДД с дисковой камерой был установлен на вторую ступень ракеты. Однако новая разработка смогла удивить выбором топлива — недорогого и экологически чистого.

Созданный учёными ротационный детонационный двигатель работал на керосине и парах этанола. Чтобы топливо взрывалось с необходимой интенсивностью и в заданном пространстве, было разработано множество новшеств. Например, определённую сложность представлял перегретый воздух из окружающего ракету пространства, который был способен вызвать преждевременную детонацию топлива. Подобные двигатели всегда «дышат» — забирают кислород в полёте из воздуха — поэтому контроль над воспламенением очень и очень высокий.

Источник изображения: SCMP

Источник изображения: SCMP

По словам разработчиков, они смогли подобрать режимы работы ротационного детонационного двигателя для устойчивой детонации топливной смеси в рабочей камере в процессе имитации гиперзвукового полёта на малой высоте. За счёт использования углеводородного топлива система его подачи будет гораздо проще, чем в случае, например, водородного топлива. Это делает двигатель меньше, дешевле и проще при производстве и в эксплуатации.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: ракетный двигатель, китайские ученые, испытания
ракетный двигатель, китайские ученые, испытания
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