Internet Archive грозит 4 млн рублей штрафа за неудаление запрещённой информации

Мировой суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении американской организации Internet Archive. Протокол составлен и передан в суд отечественным регулятором — Роскомнадзором. Причиной послужил отказ представителей упомянутого ресурса удалять запрещённый в России контент.

Как сообщает агентство «Интерфакс», цитируя представителей суда, «поступил административный материал в отношении некоммерческой организации Internet Archive, обвиняемой в правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (неудаление информации, признанной в РФ запрещенной)». По имеющимся данным, судебное заседание состоится 16 июня.

В частности, по данным СМИ, в числе прочего речь идёт об информации о способах изготовления взрывных веществ и устройств, а также другой информации, признанной судами экстремистской. Наказание допускает штраф до 4 млн рублей.

С начала 2021 года за отказ удалять запрещённую в России информацию были оштрафованы Google, Telegram, Facebook * , Twitter, TikTok, а сумма штрафов превысила 200 млн руб. Дополнительные санкции были применены в отношении Meta * и Google — они подверглись оборотным штрафам в размере 5 % годовой выручки за 2020 год — порядка 2 млрд руб. и 7,2 млрд руб. соответственно.

Internet Archive основана в США ещё в середине 1990-х годов. Целью архива стало предоставление свободного доступа к архивированным данным веб-сайтов, книгам, аудио- и видеофайлам, программному обеспечению и другому контенту. Сегодня проект содержит огромное количество информации.