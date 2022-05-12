Авторы Core Keeper запустили выделенные серверы и рассказали о большом обновлении с островами и лодками

Разработчики из шведской студии Pugstorm официально запустили выделенные серверы для своей кооперативной песочницы Core Keeper. Кроме того, авторы поделились подробностями первого крупного обновления The Sunken Sea, которое добавит новый контент и геймплейные механики, в том числе большой биом и лодки.

Поддержка выделенных серверов была одной из самых востребованных для игроков особенностей. Создатели отметили, что искали способы внедрить её с момента релиза в раннем доступе, а в конце апреля начали привлекать геймеров для тестирования функции в экспериментальной ветке. Отзывы и отчёты об ошибках помогли исправить «множество тонких проблем».

При этом сохранилась возможность создавать многопользовательские миры старым способом. Для подключения игроков при самостоятельном хостинге теперь используется серверная часть Steam, что помогает решить многие проблемы, о которых сообщали пользователи. Кроме того, появилась функция администрирования: хост может исключать игроков из своих миров при любом способе создания сервера.

Патч 0.3.12 также привнёс механику усиления предметов и ряд улучшений «качества жизни», изменил систему починки и увеличил максимальный запас здоровья боссов. Полное описание доступно в Steam Community.

Что касается обновления The Sunken Sea, то оно выйдет в июне и добавит обширный водный биом с островами. Одновременно появится возможность перемещаться на лодках, что избавит игроков от необходимости расходовать слишком много дерева на строительство мостов. Кроме того, появятся новые виды оружия (в том числе легендарное), экипировки, рыб, растений, еды и предметов для строительства базы, четыре вида противников, босс-титан, новый тип руды, телепортаторы, опрыскиватели, новые отметки на карте и дополнительный уровень улучшений для ювелирного верстака.

Полноценная демонстрация The Sunken Sea состоится 12 июня в рамках мероприятия PC Gaming Show. В будущем разработчики выпустят ещё как минимум два контентных обновления — с пустынным и кристальным биомами.

В Core Keeper пользователи исследуют процедурно генерируемое подземелье в одиночку или в компании до восьми игроков. Они должны добывать ресурсы, строить базу, сражаться с монстрами, создавать предметы, выращивать растения, рыбачить и готовить еду, чтобы раскрыть тайну древнего Ядра.

Релиз в раннем доступе Steam состоялся 8 марта 2022 года. За первую неделю продажи игры превысили 250 тысяч копий, а спустя две недели после выхода достигли 500 тысяч единиц. Песочница получила на площадке более 9300 отзывов и имеет рейтинг 89 %. Финальный релиз должен состояться до конца года.