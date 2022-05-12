Sabrent представила модули памяти DDR5 для настольных ПК ёмкостью до 32 Гбайт

Компания Sabrent анонсировала модули оперативной памяти Rocket DDR5-UDIMM, предназначенные для использования в игровых настольных компьютерах и системах для создания контента. В семейство вошли изделия с частотой 4800 МГц.

Серия представлена моделями ёмкостью 8, 16 и 32 Гбайт. Они будут предлагаться в комплектах из двух штук суммарным объёмом до 64 Гбайт. Напряжение питания составляет 1,1 В, задержка — CL40.

Предусмотрена встроенная интегральная схема управления питанием (PMIC) для повышения энергоэффективности. Функция ECC (On-Die Error Correction Code) помогает повысить надёжность и стабильность за счёт автоматического исправления ошибок ячеек памяти.

Модули имеют размеры 133,35 × 31,25 × 2,27 мм. Приём предварительных заказов на новинки начнётся в ближайшее время. Цену разработчик пока не указывает.