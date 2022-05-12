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Норвегия соединит свои города электрическими гидросамолётами Elfly

В Норвегии слишком мало участков открытой местности без возвышенностей, поэтому строительство аэропортов и взлётно-посадочных полос здесь сопряжено с некоторыми сложностями. Создатели проекта Elfly предложили альтернативу в виде ближнемагистральных гидросамолётов на электрической тяге, которые обеспечат возможность быстро и недорого путешествовать из города в город.

Источник изображения: el-fly.no

Источник изображения: el-fly.no

Идея проекта Elfly состоит в том, чтобы разгрузить неудобно расположенные в сельской местности норвежские аэропорты и заменить их морскими терминалами в центре города, в которых будут базироваться самолёты Byfly — они не создадут проблем для местных жителей, поскольку не производят выхлопа, а электродвигатели работают почти бесшумно.

Девятиместный Byfly можно скорее описать как летающую лодку, а не самолёт, потому что на воде машину удерживает в первую очередь фюзеляж, тогда как небольшие понтоны на крыльях нужны для стабилизации машины при взлёте и посадке. Помимо понтонов, предусмотрены и колёса, которые позволят при необходимости посадить самолёт на автодорогу.

Разработку проекта ведёт норвежская независимая исследовательская организация SINTEF, которая пока экспериментирует с прототипами в масштабе. Предполагается, что в финальной версии гидросамолёт получит два электродвигателя по 825 кВт (1121,67 л.с.), способных разогнать машину до 300 км/ч. Источником питания станет литийионная батарея, которая обеспечит Byfly запас хода в 250 км — возможно, в перспективе этот показатель увеличится.

Научно-исследовательский совет Норвегии выделил на проект Elfly 16 млн норвежских крон ($1,65 млн). К 2030 году в коммерческую эксплуатацию планируют запустить от 15 до 20 самолётов.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: норвегия, электросамолёт, лодка
норвегия, электросамолёт, лодка
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