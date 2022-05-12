«Почта России» начнёт перевозить посылки и письма по Москве на электрогрузовиках Drive Electro

«Почта России» сообщила о намерении протестировать грузовик отечественного разработчика электрического коммерческого транспорта Drive Electro. Машина с полностью электрическим приводом будет испытываться на территории Москвы.

Тестировать электрогрузовик планируется для городской доставки отправлений от сортировочных центров до отделений. В процессе эксплуатации «Почта России» сосредоточится не только на оценке эффективности перевозки грузов — будет проанализировано снижение воздействия на окружающую среду, а также сокращение «шумового загрязнения» с учётом расположения части отделений в жилом массиве.

Электрический грузовик Drive Electro способен перевозить до 4 тонн груза. Максимальная скорость достигает 110 км/ч. Запас хода от блока аккумуляторных батарей варьируется от 250 до 400 км в зависимости от загрузки.

Зарядка возможна в двух режимах: стандартная и быстрая. Время полного заряда батареи при стандартной зарядке составляет два часа, а при быстрой — всего один час.

«У нас в автопарке уже есть несколько грузовых электромобилей разных производителей, которые мы тестируем в полевых условиях. Теперь мы сможем сравнивать электрокары не только с классическими дизельными и газовыми грузовиками, но и между собой. Компания планирует перевести часть автопарка на использование природного газа, чтобы сократить выбросы углекислого газа. Это позволит к 2025 г. снизить выбросы углекислого газа на 20 % в расчете на 1 кг перевезенного груза», — говорится в сообщении.