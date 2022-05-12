Смартфон-раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 4 показался на рендере — почти что копия предшественника

В Сети появились рендеры складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 4 с гибким экраном, готовящегося на смену модели Galaxy Z Flip 3. Их опубликовали ресурс 91Mobiles и авторитетный инсайдер Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), также известный под ником OnLeaks.

Как и сообщалось ранее в слухах, дизайн Samsung Galaxy Z Flip 4 практически идентичен Z Flip 3. Смартфон выполнен в форм-факторе раскладушки с тонким корпусом, в развёрнутом положении виден вырез для селфи-камеры в верхней части дисплея. У новинки алюминиевая рамка и стеклянная задняя панель. На ней размещена двойная камера и вспомогательный дисплей для уведомлений.

Как ожидается, раскладушка Galaxy Z Flip 4 будет анонсирована в августе вместе со складным смартфоном Galaxy Z Fold 4, выполненном в формате книжки. Согласно сообщениям источников, новая модель будет основана на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus, а также получит более мощный аккумулятор ёмкостью 3400 мА·ч. Диагональ гибкого дисплея составит 6,7-дюйма, вспомогательного экрана — 1,9 дюйма.