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Представлено первое изображение сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути

Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) сообщает о том, что астрономы показали первое изображение сверхмассивной чёрной дыры в центре нашей галактики — Млечного Пути.

Источник изображений: ESO

Источник изображений: ESO

Объект располагается на удалении около 27 000 световых лет от Земли. Учёные уже давно наблюдают звёзды, обращающиеся вокруг какого-то невидимого и очень массивного тела в «сердце» Млечного Пути. Есть много свидетельств того, что этот объект, известный как Стрелец A* (Sgr A*), — чёрная дыра. Обнародованное изображение даёт первое прямое визуальное доказательство этого.

Для получения снимка специалисты сформировали сверхмощную антенную решётку EHT: восемь крупнейших радиообсерваторий всей планеты, объединившись, создали единый гигантский виртуальный телескоп размером с земной шар. В частности, были задействованы Атакамская миллиметровая / субмиллиметровая антенная решётка ALMA и субмиллиметровый телескоп APEX (Atacama Pathfinder EXperiment).

«Мы были поражены тем, насколько точно размер кольца согласуется с предсказаниями общей теории относительности Эйнштейна. Эти пионерские наблюдения в огромной степени углубили наше понимание процессов, происходящих в самом центре нашей галактики, позволили по-новому увидеть, как гигантские чёрные дыры взаимодействуют со своим окружением», — отмечается в публикации.

Исследователям пришлось разработать новые сложные алгоритмы и программы, чтобы промоделировать движения газа вокруг Sgr A*. Изображение чёрной дыры усреднялось по многим различным индивидуальным визуализациям, пока не удалось впервые выявить тень объекта, находящегося в центре Млечного Пути.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: космос, наука, галактика, млечный путь, чёрная дыра
космос, наука, галактика, млечный путь, чёрная дыра
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