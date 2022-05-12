Gigabyte сообщила о производственном браке плат Z690I Aorus Ultra — компания готова их заменить или вернуть деньги

Компания Gigabyte сообщила об отзыве материнских плат серии Z690I Aorus Ultra из-за производственного брака. Производитель отмечает, что обнаружил комментарии некоторых владельцев указанных плат, столкнувшихся с проблемами нестабильной работы ПК и ошибками WHEA PCIe, вызывающими «синий экран смерти». Симптомы наблюдаются при использовании вместе с указанными платами видеокарт с поддержкой интерфейса PCIe 4.0.

В Gigabyte отмечают, что смена режима работы шины PCIe на версию 3.0 в BIOS материнской платы устраняет указанные симптомы, но не решает проблемы в целом. Поэтому производитель предлагает владельцам Z690I Aorus Ultra бесплатно заменить плату на модель Z690I Aorus Ultra Plus, либо на модель аналогичной стоимости, либо оформить возврат средств.

Программа обмена или возврата действует для всех покупателей плат Gigabyte Z690I Aorus Ultra DDR4 и Z690I Aorus Ultra DDR5, которые приобрели их через официальных ретейлеров. Владельцам указанных плат, которые только подали заявки на возврат средств или уже оформили возврат средств, компания также предложит указанные варианты замены. Более точные детали программы обмена или возврата зависят от региона продаж.

Программа возврата или замены действует с 10 мая 2022 года по 30 ноября 2022 года. Покупателям указанных плат необходимо зарегистрироваться на сайте Gigabyte по этой ссылке, а затем через форму обратной связи предоставить необходимую общую информацию, включая серийный номер материнской платы, а также доказательство её покупки, например, чек из магазина.