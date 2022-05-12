Google выпустила вторую бета-версию Android 13

Google сообщила о выходе второй бета-версии Android 13. Оптимизирована защита конфиденциальности, улучшилась работа темы Material You с поддержкой большего числа приложений, появился новый раздел в настройках для управления функциями безопасности, а также возможность менять язык интерфейса для отдельных приложений.

В Google уточнили, что многие из новых функций уже доступны во второй бета-версии Android 13, установить которую теперь можно не только на смартфоны Pixel, но и на устройства других производителей: ASUS, Lenovo, Nokia, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, Vivo, Xiaomi и ZTE — подробности есть на странице проекта.

Для защиты пользовательских данных в Android 13 ограничивается работа с буфером обмена: когда одно из приложений получает к нему доступ, пользователю выводится соответствующее уведомление. А непродолжительное время спустя история использования буфера обмена вообще удаляется, и приложения лишаются возможности копировать информацию.

В фирменном приложении «Сообщения» также ожидаются изменения, касающиеся поддержки стандарта RCS, который считается преемником морально устаревших протоколов SMS и MMS: в групповых чатах появится поддержка сквозного шифрования — ранее она была доступна только в личной переписке.

В приложении настроек появится новый раздел «Безопасность и конфиденциальность», в котором будут доступны все функции защиты: защита приложений, блокировка экрана, проверка безопасности Google, настройка Find My Device, а также замечания и предложения по улучшению безопасности на устройстве.

В Android 13 оптимизирована работа планшетных компьютеров: расширены функции многозадачности и упрощено разделение экрана между приложениями — нужно лишь перетащить значок приложения с панели задач на основной экран, и он поделится на две части с ранее запущенным приложением. Кроме того, при работе со стилусом система не будет его путать с пальцами, если нечаянно коснуться экрана. И, наконец, под экраны планшетных компьютеров стали оптимизировать свои продукты сторонние разработчики, включая TikTok и Zoom.