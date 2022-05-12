Apple заблокировала возможность оплаты в App Store со счёта мобильного для абонентов «Мегафона» и Yota

Сегодня появились сообщения о возникновении проблем с оплатой покупок в магазине цифрового контента Apple App Store, с которыми столкнулись абоненты некоторых российских операторов связи. Теперь же стало известно, что «в связи с текущими регуляциями» Apple заблокировала функцию выставления счетов для абонентов «Мегафона» и Yota. Эту информацию подтвердили в техподдержке американской компании.

В настройках оплаты со счёта мобильного телефона сказано, что данная функция доступна клиентам «Билайна», МТС и Tele2. Согласно имеющимся данным, абоненты Tele2 в настоящее время не имеют возможности оплаты покупок в App Store со счёта мобильного. Что касается «Мегафона» и Yota, то отключение упомянутой функции для клиентов этих операторов подтвердили в техподдержке Apple. При этом возможность оплаты со счёта мобильного пока остаётся у абонентов «Билайна» и МТС.

«В связи с текущими регуляциями для "Мегафона и Yota функция выставления счетов была ограничена. В связи с этим мы не можем выставлять счета для оплаты на данные номера. Несмотря на это, вы можете использовать оплату через "Билайн" и МТС», — говорится в сообщении сотрудника техподдержки Apple.