Samsung выпустит планшет Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition с чипом Snapdragon 720G

Южнокорейская компания Samsung, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску новую модификацию планшетного компьютера Galaxy Tab S6 Lite — модель 2022 Edition.

Известно, что в отличие от нынешнего варианта гаджета (на изображениях), который оборудован фирменным процессором Exynos 9611, будет применена аппаратная платформа Qualcomm. Речь идёт о чипе Snapdragon 720G, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 465 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель Adreno 618.

В оснащение войдёт 10,4-дюймовый дисплей с разрешением 2400 × 1200 точек, взаимодействовать с которым пользователи смогут при помощи пальцев и специального пера. Говорится о наличии фронтальной камеры с 5-мегапиксельным сенсором и тыльной камеры на основе 8-мегапиксельного датчика.

Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 7040 мА·ч с поддержкой 15-ваттной зарядки. Упомянуты стереофонические динамики, 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт.

В продажу поступят версии с поддержкой только Wi-Fi, а также LTE. Цена составит 379 и 439 евро соответственно.