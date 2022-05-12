NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 512.77 WHQL с поддержкой Evil Dead: The Game и других новых игр

Телескоп «Хаббл» обнаружил звезду, которая выжила после превращения «соседки» в сверхновую

Первый обзор AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 — так же хорошо, как и NVIDIA DLSS 2.0

«Альфа-банк» создал прозрачный банкомат с СЖО и RGB-подсветкой

Изометрический ролевой боевик Achilles: Legends Untold добрался до раннего доступа Steam 4 ч.

Полноценная демонстрация геймплея ремейка Dead Space пройдёт за три месяца до релиза — игра выйдет 27 января 5 ч.

Авторы Fall Guys опубликовали тизер «крупнейшего анонса» в истории игры 6 ч.

Первая Alan Wake выйдет на Switch, вторая пропустит летнюю презентацию, а по франшизе снимут сериал 6 ч.

Издатель Control и ПК-версии Death Stranding проведёт презентацию своих игр 7 ч.

Слухи: Bethesda пошла на перенос Starfield, чтобы игра не повторила судьбу Cyberpunk 2077 7 ч.

Видео: анонсирующий трейлер космической 4X-стратегии The Pegasus Expedition 8 ч.

Epic Games Store устроил раздачи Jotun и Redout, а на следующей неделе подарит тайную игру 8 ч.

Первое сюжетное дополнение к Dying Light 2 задержится до сентября, но июнь без нового контента не останется 9 ч.

Apple заблокировала возможность оплаты в App Store со счёта мобильного для абонентов «Мегафона» и Yota 10 ч.