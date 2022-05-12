NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 512.77 WHQL с поддержкой Evil Dead: The Game и других новых игр

Компания NVIDIA выпустила новый пакет графического драйвера GeForce Game Ready 512.77 WHQL. В него добавлена поддержка асимметричного мультиплеерного экшена Evil Dead: The Game, который использует технологию масштабирования NVIDIA DLSS.
Новая версия драйвера также добавляет поддержку Dolmen и Vampire: The Masquerade – Swansong.
Производитель сообщил об исправлении периодических сбоев в работе приложения Adobe Premiere Pro, связанных с API DirectX.
Список известных проблем:
- если графический процессор NVIDIA Ampere подключён к аудио/видеоресиверу HDMI 2.1, звук может пропадать при воспроизведении Dolby Atmos;
- работа адаптера Club 3D CAC-1085 ограничена разрешением 4K с частотой обновления 60 Гц;
- шлемы виртуальной реальности Oculus Rift S и Pimax 8Kx могут не определяться системой при использовании видеокарты GeForce RTX 3090 Ti.
Загрузить последнюю версию драйвера GeForce Game Ready 512.77 WHQL можно через официальный сайт компании или через приложение GeForce Experience.
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