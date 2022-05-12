3DNews Новости Software Драйверы NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Re...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 512.77 WHQL с поддержкой Evil Dead: The Game и других новых игр

Компания NVIDIA выпустила новый пакет графического драйвера GeForce Game Ready 512.77 WHQL. В него добавлена поддержка асимметричного мультиплеерного экшена Evil Dead: The Game, который использует технологию масштабирования NVIDIA DLSS.

Источник изображения: Saber Interactive

Источник изображения: Saber Interactive

Новая версия драйвера также добавляет поддержку Dolmen и Vampire: The Masquerade – Swansong.

Источник изображения: Nacon

Источник изображения: Nacon

Производитель сообщил об исправлении периодических сбоев в работе приложения Adobe Premiere Pro, связанных с API DirectX.

Список известных проблем:

  • если графический процессор NVIDIA Ampere подключён к аудио/видеоресиверу HDMI 2.1, звук может пропадать при воспроизведении Dolby Atmos;
  • работа адаптера Club 3D CAC-1085 ограничена разрешением 4K с частотой обновления 60 Гц;
  • шлемы виртуальной реальности Oculus Rift S и Pimax 8Kx могут не определяться системой при использовании видеокарты GeForce RTX 3090 Ti.

Загрузить последнюю версию драйвера GeForce Game Ready 512.77 WHQL можно через официальный сайт компании или через приложение GeForce Experience.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
NVIDIA перевела свои драйверы для Linux в разряд открытого ПО
Первый обзор AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 — так же хорошо, как и NVIDIA DLSS 2.0
AMD выпустила драйвер с поддержкой видеокарт Radeon RX 6650 XT, RX 6750 XT и RX 6950 XT
AMD выпустила графический драйвер Radeon Adrenalin с поддержкой Windows 11 и возможностью использовать SAM на Radeon RX 5000
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 472.12 WHQL с новыми игровыми профилями, поддержкой Windows 11 и технологии DLAA
AMD выпустила обновлённый драйвер для своих чипсетов с исправлением критических уязвимостей
Рубрики: Новости Software, игры, Драйверы,
Теги: geforce rtx, драйвер, видеокарты
geforce rtx, драйвер, видеокарты
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Сравнительный тест камер флагманских смартфонов (2022): Apple iPhone 13 Pro Max, Huawei P50 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra 46
Выбираем компактный смартфон в 2022 году 42
Обзор MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4: всем бы по такой плате 30
Galactic Civilizations IV — перенасыщенная галактика. Рецензия 9

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Альфа-банк» создал прозрачный банкомат с СЖО и RGB-подсветкой
Первый обзор AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 — так же хорошо, как и NVIDIA DLSS 2.0
Телескоп «Хаббл» обнаружил звезду, которая выжила после превращения «соседки» в сверхновую
Представлено первое изображение сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 512.77 WHQL с поддержкой Evil Dead: The Game и других новых игр
Изометрический ролевой боевик Achilles: Legends Untold добрался до раннего доступа Steam 4 ч.
Полноценная демонстрация геймплея ремейка Dead Space пройдёт за три месяца до релиза — игра выйдет 27 января 5 ч.
Авторы Fall Guys опубликовали тизер «крупнейшего анонса» в истории игры 6 ч.
Первая Alan Wake выйдет на Switch, вторая пропустит летнюю презентацию, а по франшизе снимут сериал 6 ч.
Издатель Control и ПК-версии Death Stranding проведёт презентацию своих игр 7 ч.
Слухи: Bethesda пошла на перенос Starfield, чтобы игра не повторила судьбу Cyberpunk 2077 7 ч.
Видео: анонсирующий трейлер космической 4X-стратегии The Pegasus Expedition 8 ч.
Epic Games Store устроил раздачи Jotun и Redout, а на следующей неделе подарит тайную игру 8 ч.
Первое сюжетное дополнение к Dying Light 2 задержится до сентября, но июнь без нового контента не останется 9 ч.
Apple заблокировала возможность оплаты в App Store со счёта мобильного для абонентов «Мегафона» и Yota 10 ч.
Новая статья: Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 3 ч.
Sony представила флагманские наушники WH-1000XM5 с новым дизайном и улучшенными характеристиками 4 ч.
AMD запустила акцию с раздачей игр новым покупателям Radeon RX 6000 5 ч.
ASUS: поставки готовых ПК, видеокарт и материнских плат упадут на 10–15 % во втором квартале 6 ч.
Uptime Institute займётся подготовкой и аккредитацией специалистов в области экологической устойчивости ЦОД 7 ч.
Google запустит единый стандарт умного дома Matter осенью 2022 года — он обеспечит совместимость решений самых разных компаний 8 ч.
HP представила ноутбук ZBook Fury 16 G9 с чипом Intel Alder Lake-HX и профессиональной графикой NVIDIA или AMD 8 ч.
NVIDIA примет участие в выставке Computex 2022 — 23 мая компания расскажет о новых продуктах и технологиях 8 ч.
Смартфон-раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 4 показался на рендере — почти что копия предшественника 8 ч.
Gigabyte сообщила о производственном браке плат Z690I Aorus Ultra — компания готова их заменить или вернуть деньги 9 ч.