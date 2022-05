Первое сюжетное дополнение к Dying Light 2 задержится до сентября, но июнь без нового контента не останется

Независимая польская студия Techland поделилась планами по дальнейшей поддержке своего зомби-экшена в открытом мире Dying Light 2 Stay Human и сообщила о переносе первого сюжетного дополнения.

Напомним, дебютный платный аддон для Dying Light 2 Stay Human был официально подтверждён в конце января текущего года и ожидался к премьере на протяжении следующего месяца — июня.

Как стало известно, в назначенный срок расширение доделать не успеют, поэтому его переносят на сентябрь. Разработчики извинились за задержку, но пообещали, что она пойдёт DLC на пользу.

Вместо сюжетного DLC в июне стартует «первая игровая глава» под названием In the Footsteps of a Nightrunner (продлится до августа), которая принесёт в Dying Light 2 новый контент и события, включая горячо ожидаемый фоторежим.

Dying Light 2 Stay Human дебютировала 4 февраля текущего года на PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Поддерживать игру новым контентом обещают на протяжении как минимум пяти лет.