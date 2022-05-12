3DNews Новости Software PlayStation Первое сюжетное дополнение к Dying Light...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Первое сюжетное дополнение к Dying Light 2 задержится до сентября, но июнь без нового контента не останется

Независимая польская студия Techland поделилась планами по дальнейшей поддержке своего зомби-экшена в открытом мире Dying Light 2 Stay Human и сообщила о переносе первого сюжетного дополнения.

Источник изображений: Techland

Источник изображений: Techland

Напомним, дебютный платный аддон для Dying Light 2 Stay Human был официально подтверждён в конце января текущего года и ожидался к премьере на протяжении следующего месяца — июня.

Как стало известно, в назначенный срок расширение доделать не успеют, поэтому его переносят на сентябрь. Разработчики извинились за задержку, но пообещали, что она пойдёт DLC на пользу.

Обновлённый график пострелизной поддержки Dying Light 2 Stay Human

Обновлённый график пострелизной поддержки Dying Light 2 Stay Human

Вместо сюжетного DLC в июне стартует «первая игровая глава» под названием In the Footsteps of a Nightrunner (продлится до августа), которая принесёт в Dying Light 2 новый контент и события, включая горячо ожидаемый фоторежим.

Dying Light 2 Stay Human дебютировала 4 февраля текущего года на PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Поддерживать игру новым контентом обещают на протяжении как минимум пяти лет.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Techland подарила наполнение улучшенного издания Dying Light всем владельцам стандартного
Dying Light 2 Stay Human получила большой патч с «Новой игрой +» и улучшениями для кооперативного режима
Продажи Dying Light 2 к началу марта превысили 5 млн копий
Xbox раскритиковали за DRM: из-за сбоя Xbox Live владельцы консоли несколько дней не могли запускать игры
Футбольная серия FIFA от Electronic Arts действительно сменит название на EA Sports FC, но только с 2023 года
Похоже, BioWare случайно раскрыла появление в новой Mass Effect одного из самых известных персонажей серии
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Анонс, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: dying light 2 stay human, techland, экшен
dying light 2 stay human, techland, экшен
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Сравнительный тест камер флагманских смартфонов (2022): Apple iPhone 13 Pro Max, Huawei P50 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra 46
Выбираем компактный смартфон в 2022 году 42
Обзор MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4: всем бы по такой плате 30
Galactic Civilizations IV — перенасыщенная галактика. Рецензия 9

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Альфа-банк» создал прозрачный банкомат с СЖО и RGB-подсветкой
Телескоп «Хаббл» обнаружил звезду, которая выжила после превращения «соседки» в сверхновую
Представлено первое изображение сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути
Первый обзор AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 — так же хорошо, как и NVIDIA DLSS 2.0
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 512.77 WHQL с поддержкой Evil Dead: The Game и других новых игр
Изометрический ролевой боевик Achilles: Legends Untold добрался до раннего доступа Steam 5 ч.
Полноценная демонстрация геймплея ремейка Dead Space пройдёт за три месяца до релиза — игра выйдет 27 января 5 ч.
Авторы Fall Guys опубликовали тизер «крупнейшего анонса» в истории игры 6 ч.
Первая Alan Wake выйдет на Switch, вторая пропустит летнюю презентацию, а по франшизе снимут сериал 6 ч.
Издатель Control и ПК-версии Death Stranding проведёт презентацию своих игр 7 ч.
Слухи: Bethesda пошла на перенос Starfield, чтобы игра не повторила судьбу Cyberpunk 2077 8 ч.
Видео: анонсирующий трейлер космической 4X-стратегии The Pegasus Expedition 8 ч.
Epic Games Store устроил раздачи Jotun и Redout, а на следующей неделе подарит тайную игру 8 ч.
Первое сюжетное дополнение к Dying Light 2 задержится до сентября, но июнь без нового контента не останется 9 ч.
Apple заблокировала возможность оплаты в App Store со счёта мобильного для абонентов «Мегафона» и Yota 10 ч.
Новая статья: Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 3 ч.
Sony представила флагманские наушники WH-1000XM5 с новым дизайном и улучшенными характеристиками 4 ч.
AMD запустила акцию с раздачей игр новым покупателям Radeon RX 6000 5 ч.
ASUS: поставки готовых ПК, видеокарт и материнских плат упадут на 10–15 % во втором квартале 6 ч.
Uptime Institute займётся подготовкой и аккредитацией специалистов в области экологической устойчивости ЦОД 8 ч.
Google запустит единый стандарт умного дома Matter осенью 2022 года — он обеспечит совместимость решений самых разных компаний 8 ч.
HP представила ноутбук ZBook Fury 16 G9 с чипом Intel Alder Lake-HX и профессиональной графикой NVIDIA или AMD 8 ч.
NVIDIA примет участие в выставке Computex 2022 — 23 мая компания расскажет о новых продуктах и технологиях 8 ч.
Смартфон-раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 4 показался на рендере — почти что копия предшественника 8 ч.
Gigabyte сообщила о производственном браке плат Z690I Aorus Ultra — компания готова их заменить или вернуть деньги 9 ч.