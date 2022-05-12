HP представила ноутбук ZBook Fury 16 G9 с чипом Intel Alder Lake-HX и профессиональной графикой NVIDIA или AMD

Компания HP анонсировала мобильную рабочую станцию ZBook Fury 16 G9 на аппаратной платформе Intel Alder Lake. Может быть установлена операционная система Windows 11 Pro, Windows 11 Home, Ubuntu 20.04 или FreeDOS 3.0.

Ноутбук оборудован 16-дюймовым дисплеем, разрешение которого составляет 1920 × 1200 (FHD+) или 3840 × 2400 (формат UHD+) пикселей. Доступны версии с поддержкой сенсорного управления и без.

Устройство может комплектоваться процессором Alder Lake-HX Core i5, Core i7 или Core i9, а также графическим ускорителем NVIDIA RTX A5500 или AMD Radeon Pro. Объём оперативной памяти DDR5-4800 — до 128 Гбайт. Твердотельный накопитель M.2 PCIe 4 обладает вместимостью до 4 Тбайт.

В оснащение включены адаптеры беспроводной связи Intel Wi-Fi 6E AX211 и Bluetooth 5.2, модуль Intel XMM 7560 LTE или Intel 5G Solution 5000, стереофонические динамики, сканер отпечатков пальцев и 5-мегапиксельная камера.

Среди доступных интерфейсов присутствуют Thunderbolt 4, USB-A, RJ45 Ethernet, HDMI 2.1, Mini DisplayPort 2.0 и 3,5-мм аудиогнездо. Габариты составляют 363 × 251 × 29 мм, вес — 2,44 кг.