В рамках проходящей в эти дни конференции для разработчиков Google I/O 2022 было объявлено о скором запуске отраслевого стандарта умного дома под названием Matter. Его разработка была инициирована Google, Apple и Amazon, но позднее к этому процессу подключились сотни компаний по всему миру.

Согласно имеющимся данным, введение стандарта Matter существенно удешевит производство домашнего смарт-оборудования, а также повысит уровень совместимости продуктов разных производителей. Вместе с этим Matter обеспечит бесперебойную работу устройств, а также их надёжное и безопасное подключение.

Устройства умного дома будут быстро и легко подключаться с помощью функции Fast Pair, используя для этого Bluetooth, Wi-Fi и др. Платформа поддерживает разные голосовые помощники, включая Google Assistant, Amazon Alexa и Apple Siri. Google также работает над возможностью синхронизации умных лампочек и розеток с устройствами Android и Nest посредством функции Fast Pair. Для добавления нового умного устройства будет достаточно отсканировать QR-код с помощью телефона.

Напомним, стандарт Matter был впервые анонсирован в 2019 году, а его разработка осуществлялась в рамках проекта Project Connected Home over IP (Project CHIP). Со временем в руках разработчиков оказались все необходимые инструменты для обеспечения совместимости продуктов разных вендоров со стандартом Matter. Согласно имеющимся данным, запуск стандарта Matter состоится осенью этого года.