Издатель Control и ПК-версии Death Stranding проведёт презентацию своих игр

Принадлежащее компании Digital Bros итальянское издательство 505 Games анонсировало планы по проведению 505 Games Spring 2022 Showcase — собственной игровой презентации.

Как стало известно, трансляция 505 Games Spring 2022 Showcase начнётся 17 мая текущего года в 16:00 по московскому времени. Следить за шоу можно будет в сервисе YouTube.

Организаторы 505 Games Spring 2022 Showcase обещают на мероприятии ряд «захватывающих объявлений», касающихся как уже представленных игр, так и ещё официально не анонсированных.

Портал Gematsu отмечает, что линейка будущих проектов 505 Games включает сиквелы Bloodstained: Ritual of the Night и Ghostrunner, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Serial Cleaners, Stray Blade и другие.

Среди наиболее известных выпущенных 505 Games игр можно выделить Control, ПК-версию Death Stranding, Assetto Corsa, а также оригинальные Bloodstained: Ritual of the Night и Ghostrunner.