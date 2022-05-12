«Альфа-банк» создал прозрачный банкомат с СЖО и RGB-подсветкой

«Альфа-банк» представил сегодня очень необычный банкомат. Во-первых, он прозрачный, а во-вторых, внутри него установлена система жидкостного охлаждения. Выглядит всё это даже завораживающе и чем-то напоминает моддинговый ПК.

Как рассказал «Альфа-банк» в своём Telegram, за счёт прозрачного корпуса видна вся работа банкомата: как вращаются вентиляторы, как булькает охлаждающая жидкость, как печатается чек. Только деньги не видны — это всё же банковская тайна.

Отмечается, что система работает как обычный банкомат. Он имеет большой сенсорный дисплей, с которым и взаимодействует пользователь, а также система принимает карты, отсчитывает деньги и выдаёт их. Центральный процессор системы охлаждается СЖО, но не уточняется, что именно за CPU использован. К слову, использованы вентиляторы с подсветкой, в том числе с RGB. Как будто геймерский ПК, но поиграть на такой системе вряд ли получится.

На данный момент прозрачный банкомат находится в офисе «Альфа-банка» в Технопарке по адресу проспект Андропова, 18 к3. В скором времени его обещают установить в одном из крупнейших торговых центров Москвы, но в каком именно — не сообщается.