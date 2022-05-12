Первая Alan Wake выйдет на Switch, вторая пропустит летнюю презентацию, а по франшизе снимут сериал

Финская студия Remedy Entertainment опубликовала на своём YouTube-канале видео в честь скорого 12-летия приключенческого экшена Alan Wake. В 13-минутном ролике поделились сразу тремя новостями о будущем франшизы.

Во-первых, окружённая слухами и возрастными рейтингами Switch-версия переиздания Alan Wake всё-таки существует и поступит в продажу для гибридной консоли Nintendo ближайшей осенью.

Вопреки опасениям, об облачной версии речь не идёт: Alan Wake Remastered будет работать непосредственно на Nintendo Switch. Релиз планируется исключительно цифровой. Подробностями поделятся в ближайшие месяцы.

Во-вторых, обещанной летней презентации хоррора с элементами выживания Alan Wake II не будет. По словам главы Remedy Сэма Лейка (Sam Lake), на создание хорошего трейлера или демо требуются месяцы и внимание команды.

Разработка же Alan Wake II тем временем набрала хороший темп (немалая доля контента уже в играбельном состоянии) и студия не хочет отвлекать сотрудников. В рамках видео было показано несколько концепт-артов амбициозного сиквела.

Новые концепт-арты Alan Wake II

В-третьих, в ходе ролика объявили, что компания AMC Networks («Ходячие мертвецы») приобрела права на создание сериала по мотивам Alan Wake. Производство ещё не стартовало.

Релиз Alan Wake II ожидается в 2023 году на PC (Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Алана Уэйка озвучит Мэттью Порретта (Matthew Porretta), а внешность подарит Илкка Вилли (Ilkka Villi) — с ними Лейк общается на протяжении видео.