Авторы Fall Guys опубликовали тизер «крупнейшего анонса» в истории игры

Принадлежащая Epic Games студия Mediatonic в официальном микроблоге своей многопользовательской аркады Fall Guys: Ultimate Knockout раскрыла дату и время крупного анонса по игре.

Как стало известно, заветное объявление прозвучит в рамках прямой трансляции, которая начнётся 16 мая текущего года в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий можно будет в том числе на Twitch и YouTube.

Чем именно разработчики Fall Guys: Ultimate Knockout собираются удивлять публику, на данном этапе неясно, но опубликованный тизер (прикреплён ниже) обещает «крупнейший анонс» в истории игры.

Одним из вариантов могло бы стать уточнение даты выхода Fall Guys: Ultimate Knockout на Xbox и Nintendo Switch (ожидается в текущем году). Также возможен анонс перехода проекта на условно-бесплатную модель распространения.

Fall Guys: Ultimate Knockout пока доступна только на PC (Steam) и PS4. С февральским межсезонным патчем в игре появился полноценный кроссплатформенный мультиплеер и режим «Воришки сладостей».