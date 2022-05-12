3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты AMD запустила акцию с раздачей игр новым...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AMD запустила акцию с раздачей игр новым покупателям Radeon RX 6000

Чтобы привлечь новых покупателей компания AMD готовит акцию, в рамках которой бесплатно раздаст копии игр при покупке видеокарт серии Radeon RX 6000. При этом названия игр на момент написания данного текста неизвестны.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Идея раздачи лицензионных копий игр при покупке того или иного игрового компьютерного оборудования хорошо известна. Обычно производители проводят такие акции, когда выпускают новый товар или, когда жизненный цикл этого товара в рамках того или иного поколения подходит к завершению. В течение последних полутора лет компании AMD и NVIDIA не очень часто радовали подобными акциями с предложениями бесплатных игр (хотя исключения были). Просто потому, что видеокарты из-за дефицита продавались всегда и вне зависимости от их стоимости.

Однако за последние недели ситуация на рынке видеокарт стремительно изменилась. Во-первых, цены на ускорители максимально приблизились к рекомендованным, а во-вторых, прямо сейчас происходит крушение рынка криптовалюты. Оба фактора столкнулись в самый неподходящий для AMD момент — во время выхода обновлённых ускорителей серии Radeon RX 6x50. К слову, их обзоры можно почитать здесь и здесь.

Цены на видеокарты Radeon RX 6000: слева рекомендованные, справа актуальные. Источник изображения: AnandTech

Цены на видеокарты Radeon RX 6000: слева рекомендованные, справа актуальные. Источник изображения: AnandTech

Для стимулирования продаж видеокарт AMD анонсировала акцию Raise The Game, в рамках которой при покупке ускорителей серии Radeon RX 6000 покупателям будет дарить лицензионные копии игр. Компания так спешит с акцией, что даже не указала, какие именно игры будут в ней участвовать. Ранее подобного не было.

AMD пока сама не знает, какие игры будет раздавать

Компания пока сама не знает, какие игры будет раздавать. Источник изображения: AMD

Порталу AnandTech удалось раздобыть больше информации о событии. По их данным, с ускорителями Radeon RX 6000 будут предлагаться копии игр Saints Row (выходит 23 августа) или Sniper Elite 5 (выходит 25 мая). Однако официально эта информация пока не подтверждена. В правилах акции также ничего не сообщается о том, какие игры с какой видеокартой будут раздаваться. Однако в них подтверждается, что в программе участвует даже ускоритель начального уровня Radeon RX 6400, который просто невозможно назвать игровым.

Список участвующих в акции видеокарт

Список участвующих в акции видеокарт. Источник изображения: AMD

Акция Raise The Game будет проходить с 10 мая по 13 августа. Всё указывает на то, что компания не планировала запускать её так рано, но быстрое снижение цен на видеокарты не оставили ей иного выбора. Весьма вероятно, что в России эта акция проводиться не будет. Напомним, что AMD официально приостановила работу на российском рынке в рамках санкций.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Поставки настольных процессоров в первом квартале рухнули на 30 % — AMD падала медленнее, чем Intel
Первый обзор AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 — так же хорошо, как и NVIDIA DLSS 2.0
AMD повысила производительность некоторых игр с DirectX 11 до 30 % с помощью нового драйвера
NVIDIA GeForce MX570 оказалась быстрее мобильной GeForce GTX 1650 Ti в тесте Geekbench
Отключение функции Intel DTT на ноутбуках с графикой Arc Alchemist значительно повышает производительность последней
Radeon RX 6950 XT отметилась в австралийском магазине — по цене почти как GeForce RTX 3090 Ti
Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: amd radeon, акции, видеокарты
amd radeon, акции, видеокарты
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Сравнительный тест камер флагманских смартфонов (2022): Apple iPhone 13 Pro Max, Huawei P50 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra 46
Выбираем компактный смартфон в 2022 году 42
Обзор MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4: всем бы по такой плате 30
Galactic Civilizations IV — перенасыщенная галактика. Рецензия 9

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Альфа-банк» создал прозрачный банкомат с СЖО и RGB-подсветкой
Первый обзор AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 — так же хорошо, как и NVIDIA DLSS 2.0
Телескоп «Хаббл» обнаружил звезду, которая выжила после превращения «соседки» в сверхновую
Представлено первое изображение сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 512.77 WHQL с поддержкой Evil Dead: The Game и других новых игр
Изометрический ролевой боевик Achilles: Legends Untold добрался до раннего доступа Steam 4 ч.
Полноценная демонстрация геймплея ремейка Dead Space пройдёт за три месяца до релиза — игра выйдет 27 января 5 ч.
Авторы Fall Guys опубликовали тизер «крупнейшего анонса» в истории игры 6 ч.
Первая Alan Wake выйдет на Switch, вторая пропустит летнюю презентацию, а по франшизе снимут сериал 6 ч.
Издатель Control и ПК-версии Death Stranding проведёт презентацию своих игр 7 ч.
Слухи: Bethesda пошла на перенос Starfield, чтобы игра не повторила судьбу Cyberpunk 2077 7 ч.
Видео: анонсирующий трейлер космической 4X-стратегии The Pegasus Expedition 8 ч.
Epic Games Store устроил раздачи Jotun и Redout, а на следующей неделе подарит тайную игру 8 ч.
Первое сюжетное дополнение к Dying Light 2 задержится до сентября, но июнь без нового контента не останется 9 ч.
Apple заблокировала возможность оплаты в App Store со счёта мобильного для абонентов «Мегафона» и Yota 10 ч.
Новая статья: Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 3 ч.
Sony представила флагманские наушники WH-1000XM5 с новым дизайном и улучшенными характеристиками 4 ч.
AMD запустила акцию с раздачей игр новым покупателям Radeon RX 6000 5 ч.
ASUS: поставки готовых ПК, видеокарт и материнских плат упадут на 10–15 % во втором квартале 6 ч.
Uptime Institute займётся подготовкой и аккредитацией специалистов в области экологической устойчивости ЦОД 7 ч.
Google запустит единый стандарт умного дома Matter осенью 2022 года — он обеспечит совместимость решений самых разных компаний 8 ч.
HP представила ноутбук ZBook Fury 16 G9 с чипом Intel Alder Lake-HX и профессиональной графикой NVIDIA или AMD 8 ч.
NVIDIA примет участие в выставке Computex 2022 — 23 мая компания расскажет о новых продуктах и технологиях 8 ч.
Смартфон-раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 4 показался на рендере — почти что копия предшественника 8 ч.
Gigabyte сообщила о производственном браке плат Z690I Aorus Ultra — компания готова их заменить или вернуть деньги 9 ч.