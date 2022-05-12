AMD запустила акцию с раздачей игр новым покупателям Radeon RX 6000

Чтобы привлечь новых покупателей компания AMD готовит акцию, в рамках которой бесплатно раздаст копии игр при покупке видеокарт серии Radeon RX 6000. При этом названия игр на момент написания данного текста неизвестны.

Идея раздачи лицензионных копий игр при покупке того или иного игрового компьютерного оборудования хорошо известна. Обычно производители проводят такие акции, когда выпускают новый товар или, когда жизненный цикл этого товара в рамках того или иного поколения подходит к завершению. В течение последних полутора лет компании AMD и NVIDIA не очень часто радовали подобными акциями с предложениями бесплатных игр (хотя исключения были). Просто потому, что видеокарты из-за дефицита продавались всегда и вне зависимости от их стоимости.

Однако за последние недели ситуация на рынке видеокарт стремительно изменилась. Во-первых, цены на ускорители максимально приблизились к рекомендованным, а во-вторых, прямо сейчас происходит крушение рынка криптовалюты. Оба фактора столкнулись в самый неподходящий для AMD момент — во время выхода обновлённых ускорителей серии Radeon RX 6x50. К слову, их обзоры можно почитать здесь и здесь.

Для стимулирования продаж видеокарт AMD анонсировала акцию Raise The Game, в рамках которой при покупке ускорителей серии Radeon RX 6000 покупателям будет дарить лицензионные копии игр. Компания так спешит с акцией, что даже не указала, какие именно игры будут в ней участвовать. Ранее подобного не было.

Порталу AnandTech удалось раздобыть больше информации о событии. По их данным, с ускорителями Radeon RX 6000 будут предлагаться копии игр Saints Row (выходит 23 августа) или Sniper Elite 5 (выходит 25 мая). Однако официально эта информация пока не подтверждена. В правилах акции также ничего не сообщается о том, какие игры с какой видеокартой будут раздаваться. Однако в них подтверждается, что в программе участвует даже ускоритель начального уровня Radeon RX 6400, который просто невозможно назвать игровым.

Акция Raise The Game будет проходить с 10 мая по 13 августа. Всё указывает на то, что компания не планировала запускать её так рано, но быстрое снижение цен на видеокарты не оставили ей иного выбора. Весьма вероятно, что в России эта акция проводиться не будет. Напомним, что AMD официально приостановила работу на российском рынке в рамках санкций.