Полноценная демонстрация геймплея ремейка Dead Space пройдёт за три месяца до релиза — игра выйдет 27 января

Как и было обещано, вечером 12 мая студия EA Motive провела трансляцию Crafting the Tension, за время которой рассказала о художественной составляющей ремейка Dead Space и раскрыла точную дату выхода игры.

Напомним, переосмысление Dead Space было официально представлено в рамках онлайн-презентации EA Play Live 2021 в июле 2021 года и ожидалось к релизу в начале 2023-го.

Как стало известно, ремейк Dead Space поступит в продажу 27 января 2023 года для PC, PS5, Xbox Series X и S. Игру уже можно пройти от начала и до конца, а полноценная демонстрация геймплея ожидается в октябре («ближе к Хэллоуину»).

Что касается самого стрима, то разработчики рассказали (см. плейлист выше), как перестраивают художественную составляющую, модели героев, освещение и визуальные эффекты для платформ нынешнего поколения.

Ближе к концу трансляции (см. видео ниже) авторы устроили небольшую демонстрацию «пре-альфы» ремейка. В обнародованном отрывке главный герой запускает двигатель в инженерном отсеке космического корабля «Ишимуры».

По сюжету Dead Space весь экипаж «Ишимуры» оказался перебит и заражён инопланетной скверной. Прибывшему на судно инженеру Айзеку Кларку предстоит выяснить, что случилось, и дать отпор враждебным существам.

Ремейк Dead Space создаётся с нуля на движке Frostbite. Разработчики обещают «продемонстрировать неповторимый уровень визуализации и усовершенствовать игровой процесс, сохранив при этом дух оригинала».