Sony представила флагманские наушники WH-1000XM5 с новым дизайном и улучшенными характеристиками

Sony анонсировала флагманские беспроводные наушники WH-1000XM5, в которых, как сообщает компания, ей удалось значительно улучшить и без того одну из лучших систем шумоподавления, добавив второй процессор. Согласно пресс-релизу, улучшения особенно заметны в «средне- и высокочастотном шуме», что характерно для повседневного городского шума и человеческих голосов.

Дизайн 1000XM5 заметно отличается от предыдущих моделей серии. По сравнению с XM4, у XM5 более тонкое оголовье и более широкие амбушюры, которые лучше подойдут тем, у кого более крупные уши. В чашках наушников используется более мягкий синтетический кожаный материал, а ползунок, используемый для регулировки посадки оголовья, теперь работает более плавно. Изменилась также конструкция крепления чашек к оголовью, а микрофоны (их восемь вместо четырёх у XM4) теперь размещены по периметру амбушюр. Добавим, что новую модель нельзя сложить, как XM4, для транспортировки, и футляр у неё гораздо больше.

Вместе с тем, как и у XM4, у новой модели сбоку есть физическая кнопка для переключения между режимами шумоподавления ANC и Ambient, а с помощью смахивания и касания по бокам наушников можно принимать звонки, регулировать громкость и переключать музыкальные треки.

«Начинка» новинки тоже подверглась изменениям. Вместо 40-мм динамиков, имеющихся у 1000XM4, в новой модели установлены 30-мм драйверы, которые, как сообщается, звучат более естественно и «улучшают чёткость звука и воспроизведение басов». Предыдущую модель 1000XM4 иногда критиковали за звучание баса, и похоже Sony решила эту проблему с помощью замены динамиков.

Sony также отметила улучшенное качество голосовых вызовов, которое стало возможным благодаря четырём микрофонам с формированием луча и алгоритмам шумоподавления ИИ. Добавим, что WH-1000XM5 получили все фирменные функции Sony — LDAC, DSEE Extreme, 360 Reality Audio, Speak to Chat и т. д., которые имеются у предшественника XM4.

Вес 1000XM5 почти такой же, как у XM4 — 250 г против 254 г. Продажи Sony WH-1000XM5 начнутся 20 мая по цене $399,99.