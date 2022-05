Запуск Deliver Us The Moon на консолях нынешнего поколения отложили на месяц

Издательство Wired Productions и студия-разработчик KeokeN Interactive объявили о вынужденном переносе выхода научно-фантастического приключения Deliver Us The Moon на консолях нынешнего поколения.

Напомним, о запланированном выходе версий Deliver Us The Moon для PlayStation 5, Xbox Series X и S объявили ещё в прошлом марте. До недавнего времени премьера ожидалась 19 мая текущего года.

Как стало известно, теперь Deliver Us The Moon собираются выпустить на PS5, Xbox Series X и S спустя месяц после намеченной даты — 23 июня. В пресс-релизе отмечается, что проекту потребовалось чуть больше времени.

Улучшенная версия Deliver Us The Moon предложит 4K, трассировку лучей (тени и отражения), ускоренные загрузки, а также поддержку адаптивных триггеров и динамика DualSense (PS5). Апгрейд с консолей прошлого поколения будет бесплатным.

Deliver Us The Moon вышла в октябре 2019 года на PC (Steam, GOG, Utomik), а в апреле 2020-го добралась до PlayStation 4 и Xbox One. На протяжении 2022-го игра появится в сервисе Google Stadia и подписке Stadia Pro.