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Запуск Deliver Us The Moon на консолях нынешнего поколения отложили на месяц

Издательство Wired Productions и студия-разработчик KeokeN Interactive объявили о вынужденном переносе выхода научно-фантастического приключения Deliver Us The Moon на консолях нынешнего поколения.

Источник изображения: Wired Productions

Источник изображения: Wired Productions

Напомним, о запланированном выходе версий Deliver Us The Moon для PlayStation 5, Xbox Series X и S объявили ещё в прошлом марте. До недавнего времени премьера ожидалась 19 мая текущего года.

Как стало известно, теперь Deliver Us The Moon собираются выпустить на PS5, Xbox Series X и S спустя месяц после намеченной даты — 23 июня. В пресс-релизе отмечается, что проекту потребовалось чуть больше времени.

Улучшенная версия Deliver Us The Moon предложит 4K, трассировку лучей (тени и отражения), ускоренные загрузки, а также поддержку адаптивных триггеров и динамика DualSense (PS5). Апгрейд с консолей прошлого поколения будет бесплатным.

Deliver Us The Moon вышла в октябре 2019 года на PC (Steam, GOG, Utomik), а в апреле 2020-го добралась до PlayStation 4 и Xbox One. На протяжении 2022-го игра появится в сервисе Google Stadia и подписке Stadia Pro.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Анонс, Xbox, PlayStation, Облачные игровые платформы,
Теги: deliver us the moon, keoken interactive, wired productions, приключение
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