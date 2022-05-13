Слухи: стал известен подзаголовок продолжения джедайского экшена Star Wars Jedi: Fallen Order

Журналист VentureBeat Джефф Грабб (Jeff Grubb) в эфире нового выпуска шоу GrubbSnax для сайта Giant Bomb раскрыл предполагаемое название продолжения джедайского экшена Star Wars Jedi: Fallen Order.

Напомним, на трансляции в конце апреля Грабб обмолвился, что в наименовании предстоящего сиквела Star Wars Jedi: Fallen Order якобы не найдётся места знакомому подзаголовку (Fallen Order) — он будет другим.

В рамках нового шоу Грабб намекнул, что знает подзаголовок будущей игры, вслед за чем один из пользователей чата его угадал: «Star Wars Jedi: Survivor… ты попал в цель. Ты сделал это. Отличная работа».

События Star Wars Jedi: Fallen Order разворачиваются между третьим и четвёртым эпизодами «звёздной» саги: едва переживший приказ 66 джедай-падаван Кэл Кэстис стремится восстановить Орден джедаев.

Релиз Star Wars Jedi: Survivor ожидается в 2023 году на PC, PS5, Xbox Series X и S. Представить игру, если верить Граббу, должны на фестивале Star Wars Celebration в Анахайме, который пройдёт с 26 по 29 мая.