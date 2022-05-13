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Электромобильный бизнес Renault обретёт структурную самостоятельность в следующем году

Объявленные руководством Renault структурные изменения не стали сенсацией, поскольку давно обсуждались на уровне слухов. План реструктуризации одного из старейших автопроизводителей Европы подразумевает деление компании на две части. Одна сосредоточится на выпуске электромобилей, а вторая — на производстве машин с ДВС и гибридов. Изменения должны вступить в силу с 2023 года.

Источник изображения: Renault

Источник изображения: Renault

Как и планировалось, связанные с электромобилями активы Renault территориально сосредоточатся во Франции, это направление бизнеса компания будет развивать с привлечением сторонних инвестиций и партнёров. Правда, пока не определена роль в этом процессе «соседей» по альянсу — японских Nissan и Mitsubishi, но соответствующие переговоры могут начаться уже в конце текущей недели. В 2023 году штат подразделения Renault, занимающегося электромобилями, будет насчитывать 10 тысяч человек.

Вторая часть бизнеса, связанная с двигателями внутреннего сгорания и машинами на их основе, будет функционировать за пределами Франции, но численность профильного персонала тоже составит 10 тысяч человек. Если электромобили Renault будут производиться преимущественно во Франции, то для выпуска машин с ДВС у компании достаточно предприятий по всему миру: это и Испания, и Португалия, и Турция, и Румыния, а также Латинская Америка. Партнёрские проекты не исключены и в этой сфере, ведь тот же Logan в Мексике, например, предлагается под логотипом Nissan.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: renault, электромобиль, реструктуризация, автомобили
renault, электромобиль, реструктуризация, автомобили
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