Arm отчиталась о рекордных доходах в 2021 году

Принадлежащая японской SoftBank Group компания Arm вчера обнародовала доклад о рекордных доходах в 2021 году, а её генеральный директор Рене Хаас (Rene Haas) заявил Reuters о большой перспективности бизнеса. В SoftBank имеют особые планы относительно размещения акций компании на фондовом рынке.

Сейчас SoftBank планирует выставить компанию на IPO. Ранее бюрократические препятствия, созданные британскими регуляторами, помешали продать её американскому производителю чипов NVIDIA.

В прошлом году компания получила общий доход около $2,7 млрд, на 35 % выше в сравнении с предыдущим годом. Из них доходы от лицензирования (не связанные с роялти) выросли на 61 % до $1,13 млрд, а роялти от продажи чипов с использованием Arm-технологий выросли на 20 % до $1,54 млрд.

По словам главы Arm, в прошлом году поставлено 29,2 млрд чипов, использующих технологии Arm, 8 млрд из них — в четвёртом квартале прошлого года. Директор компании заявил, что рост разработок в области автомобильных технологий три-четыре года назад принёс плоды, и доходы от этого сегмента более чем удвоились в прошлом году благодаря электрификации и росту вычислительных мощностей бортовых систем автомобилей. Глава компании отметил, что показатели могли бы быть ещё лучше, если бы производителям чипов удалось наладить поставки в больших объёмах.

Хаас отказался прогнозировать потенциальную стоимость Arm на рынке акций. Известно, что в сентябре NVIDIA предлагала $40 млрд за компанию целиком, а сама SoftBank в своё время приобрела её за $32 млрд. По данным портала CNBC, ссылающегося на руководство SoftBank, после первичного публичного размещения акций (IPO) Arm на фондовом рынке японский владелец компании намерен сохранить за собой её контрольный пакет, поэтому об утрате управления чрезвычайно востребованным бизнесом речи не идёт.

Ранее в компании разразился скандал — её китайское отделение заявило о фактической независимости, но теперь контроль, похоже, постепенно удаётся восстановить. При этом на китайский филиал, по данным Хааса, приходится 20 % всех доходов Arm.