3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Arm отчиталась о рекордных доходах в 202...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Arm отчиталась о рекордных доходах в 2021 году

Принадлежащая японской SoftBank Group компания Arm вчера обнародовала доклад о рекордных доходах в 2021 году, а её генеральный директор Рене Хаас (Rene Haas) заявил Reuters о большой перспективности бизнеса. В SoftBank имеют особые планы относительно размещения акций компании на фондовом рынке.

Источник изображения: Arm

Источник изображения: Arm

Сейчас SoftBank планирует выставить компанию на IPO. Ранее бюрократические препятствия, созданные британскими регуляторами, помешали продать её американскому производителю чипов NVIDIA.

В прошлом году компания получила общий доход около $2,7 млрд, на 35 % выше в сравнении с предыдущим годом. Из них доходы от лицензирования (не связанные с роялти) выросли на 61 % до $1,13 млрд, а роялти от продажи чипов с использованием Arm-технологий выросли на 20 % до $1,54 млрд.

По словам главы Arm, в прошлом году поставлено 29,2 млрд чипов, использующих технологии Arm, 8 млрд из них — в четвёртом квартале прошлого года. Директор компании заявил, что рост разработок в области автомобильных технологий три-четыре года назад принёс плоды, и доходы от этого сегмента более чем удвоились в прошлом году благодаря электрификации и росту вычислительных мощностей бортовых систем автомобилей. Глава компании отметил, что показатели могли бы быть ещё лучше, если бы производителям чипов удалось наладить поставки в больших объёмах.

Хаас отказался прогнозировать потенциальную стоимость Arm на рынке акций. Известно, что в сентябре NVIDIA предлагала $40 млрд за компанию целиком, а сама SoftBank в своё время приобрела её за $32 млрд. По данным портала CNBC, ссылающегося на руководство SoftBank, после первичного публичного размещения акций (IPO) Arm на фондовом рынке японский владелец компании намерен сохранить за собой её контрольный пакет, поэтому об утрате управления чрезвычайно востребованным бизнесом речи не идёт.

Ранее в компании разразился скандал — её китайское отделение заявило о фактической независимости, но теперь контроль, похоже, постепенно удаётся восстановить. При этом на китайский филиал, по данным Хааса, приходится 20 % всех доходов Arm.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В LLVM добавили поддержку будущих серверных Arm-процессоров Ampere
Битва за Arm China продолжается: старый гендиректор не собирается сдаваться, но его позиции слабеют
Бывший глава Arm China отказался покинуть компанию, несмотря на назначение новых гендиректоров и утрату власти
Natron в 2023 году запустит массовое производство натрий-ионных батарей с поддержкой 50 тыс. циклов зарядки
Apple приостановила закупки OLED-панелей для iPhone у китайской BOE
Слухи: флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2 получит новый 5G-модем и будет выпускаться TSMC
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек, SoC и микросхемы-контроллеры, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: arm, softbank, чип
arm, softbank, чип
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Выбираем компактный смартфон в 2022 году 49
Сравнительный тест камер флагманских смартфонов (2022): Apple iPhone 13 Pro Max, Huawei P50 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra 47
Обзор MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4: всем бы по такой плате 30
Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 3

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Курс криптовалюты Luna за несколько дней рухнул с $85 до $0,005
Регуляторы США запустили расследование обстоятельств покупки Илоном Маском первого пакета акций Twitter
В Китае испытали ракетный детонационный двигатель на недорогом углеводородном топливе
Инженерный образец настольного восьмиядерного Ryzen 7000 (Raphael) отметился в тесте с частотой 5,2 ГГц и встроенной графикой
Большое обновление: состоялся релиз российской ОС «Альт Рабочая станция К» 10
Во «ВКонтакте» появится марктеплейс NFT-токенов 7 мин.
Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter. Стоимость акций компании рухнула на 20 % 14 мин.
NASA будет обучать астронавтов жизни на Марсе в виртуальной реальности на движке Unreal Engine 5 44 мин.
26 мая Age of Empires III: Definitive Edition получит цивилизации Италии и Мальты, два новых режима и первые исторические карты 2 ч.
«ВКонтакте» разрешила использовать свою видеоплатформу в сторонних сервисах 2 ч.
В следующем году может появиться глобальный криптовалютный регулятор 2 ч.
Скоро Diablo III исполнится 10 лет — аудитория игры превысила 65 млн человек 3 ч.
Видео: новый трейлер симулятора университета Two Point Campus посвятили курсу шпионажа 3 ч.
Криптовалютная лихорадка: биткоин вернул себе цену в $30 тыс. 4 ч.
Опубликованные инсайдером скриншоты новой Silent Hill заблокировали по требованию правообладателя 4 ч.
xFusion представила блок питания на транзисторах GaN для дата-центров — 3000 Вт в компактном корпусе и 80 Plus Titanium 11 мин.
Starlink уже доступен в 32 странах и теперь новые клиенты получают оборудование немедленно 24 мин.
Lexar анонсировала память Ares DDR5 OC с частотой 5200 МГц 37 мин.
MediaTek представила флагманский процессор Genio 1200 для Интернета вещей 41 мин.
Apple пригласила ограниченный круг разработчиков для очного участия в WWDC 2022 45 мин.
Oppo вскоре представит планшет Pad Air с чипом Snapdragon 680 и дизайном последних iPad 2 ч.
Американские учёные впервые в истории вырастили растения в лунном грунте 2 ч.
Western Digital представила 162-слойную флеш-память BiCS6 и анонсировала чипы памяти из более чем 200 слоёв 2 ч.
Представлена проводная гарнитура Corsair HS55 Stereo ценой в $60 3 ч.
Все материнские платы MSI на чипсетах AMD 300-й серии получили поддержку процессоров Ryzen 5000 3 ч.