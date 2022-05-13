Июньское обновление King Arthur: Knight’s Tale позволит взять под контроль могучих фоморов

Венгерская студия NeocoreGames (Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr, The Incredible Adventures of Van Helsing) раскрыла сроки выпуска и наполнение первого крупного патча для своей тактической ролевой игры King Arthur: Knight’s Tale.

Как стало известно, первое бесплатное сезонное обновление для King Arthur: Knight's Tale выйдет в июне текущего года и получит название The Chained God. Помимо прочего, патч добавит новый контент.

Игроки возьмут под управление могучих фоморов — гигантов Авалона (основная вражеская фракция в Knight's Tale). Обещают цепочку коротких сюжетных миссий, новые элементы геймплея и предметы, расширяющие мифологию игры.

Помимо прочего, разработчики представили хвалебный трейлер King Arthur: Knight's Tale (прикреплён выше), в котором собрали положительные отзывы об игре от видных западных порталов и стримеров.

King Arthur: Knight’s Tale вышла 26 апреля на PC (Steam), а в будущем появится на PS5, Xbox Series X и S. Проект предлагает гибрид пошаговых тактических и традиционных ролевых игр, а также сложные моральные решения.