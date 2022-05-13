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F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch действительно появится на Switch и обзаведётся розничным изданием

Издательство Microids объявило о том, что выпустит дизельпанковую метроидванию F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch на физических носителях. В том числе для не подтверждённой до этого целевой платформы игры.

Источник изображения: Microids

Источник изображения: Microids

Напомним, F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch была и до недавнего времени оставалась официально заявлена лишь для PC, PS4 и PS5, однако в марте на Тайване выдали возрастной рейтинг Switch-версии игры.

Как стало известно, в розничном варианте от Microids (также запланирован для PS4 и PS5) F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch появится на Nintendo Switch в третьем квартале текущего года, тогда как цифровая версия выйдет в Японии уже 14 июля.

Источник изображения: Gematsu

Источник изображения: Gematsu

События F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch разворачиваются в населённом разумными животными мире. Игрокам в роли кролика Райтона предстоит бороться с захватившим Город Факелов легионом роботов.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch дебютировала 7 сентября 2021 года на PS4 и PS5, в октябре добралась до Steam, а в декабре — до Epic Games Store. В японской и азиатской рознице игра доступна с 23 сентября 2021-го.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Платформер, Приключение, Анонс, PlayStation, Nintendo,
Теги: f.i.s.t.: forged in shadow torch, tigames, bilibili, microids, экшен-платформер, приключение
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