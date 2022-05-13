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Более $200 млрд ушли за день с рынка криптовалют на фоне массовой паники

Как сообщает портал CNBC, вчера стоимость биткоина впервые за 16 месяцев упала ниже $26 тыс. и продолжила падение. На этом паническом фоне массовая распродажа криптоактивов привела к выводу более $200 млрд только за один день.

Источник изображения: geralt/pixabay.com

Источник изображения: geralt/pixabay.com

По данным Coin Metrics, цена биткоина по итогам четверга упала до $25 401,29 — впервые с 26 декабря 2020 года курс криптовалюты опустился ниже $27 тыс. Впрочем, с тех пор цена несколько поднялась, и по данным биржи CoinDesk, сейчас курс превышает $30 тыс. за монету.

Источник изображения: CoinDesk

Источник изображения: CoinDesk

Известно, что вторая по популярности криптовалюта Ether дешевела до $1704,05, впервые с июня 2021 года её цена упала ниже $2000, теперь курс постепенно восстанавливается.

Инвесторы в массе стараются избавиться от криптоактивов в случае паники на фондовом рынке, например — вызванной ростом цен или проблемами в экономике. По последним данным, в апреле инфляция в США взлетела до 8,3 %, это намного выше, чем ожидали эксперты. Уровень инфляции достиг самого высокого уровня за последние 40 лет.

Немалую роль сыграло и падение курса стейблкоина TerraUSD (UST). Предполагается, что его цена должна была всегда находиться на уровне $1, но в среду он стоил менее 30 центов, подрывая уверенность инвесторов в децентрализованных активах в целом. Инвесторы прибегают к переводу активов в стейблкоины в неспокойные времена, но последние события с «алгоритмическим» UST, не подкреплённым реальными активами, показали, что владельцы спешат избавиться от такой валюты в случае кризиса. Сейчас, по версии CoinDesk, стейблкоин UST стоит всего $0,07.

Источник изображения: CoinDesk

Источник изображения: CoinDesk

Пострадали и стейблкоины, имеющие реальное финансовое обеспечение. Крупнейший Tether (USDT) в четверг подешевел до 95 центов из-за боязни инвесторов, что резервов на поддержание цены не хватит в случае массовой продажи, но сейчас, по версии CoinDesk, его стоимость почти соответствует номиналу.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, Учет финансов,
Теги: биткоин, криптовалюта, стейблкоины
биткоин, криптовалюта, стейблкоины
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