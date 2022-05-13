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SMIC предрекла резкое падение спроса на смартфоны, компьютеры и электронику

Китайский контрактный производитель чипов SMIC после волны американских санкций вынужден был сосредоточиться на обслуживании потребностей внутреннего рынка КНР, и в новых условиях это позволило ему оценить существенный ущерб, с которым столкнутся китайские производители электроники в ближайшие месяцы. Объёмы продаж смартфонов, например, сократятся на 200 млн штук по итогам года.

Источник изображения: SMIC

Источник изображения: SMIC

Руководство SMIC перечислило те категории продукции, которые больше всего пострадали от новейших геополитических потрясений и локдаунов в самом Китае. Ими оказались компоненты для потребительской электроники и бытовой техники, персональных компьютеров и смартфонов. Дело в том, что многие клиенты SMIC в той или иной степени зависели от рынков России и Украины, и теперь рискуют лишиться выручки на данном направлении. Внутренний рынок КНР тоже сжался из-за новой волны пандемии. По оценкам SMIC, не менее 200 млн смартфонов по итогам текущего года не будут выпущены в результате описанных явлений, преимущественно это коснётся работающих на китайский рынок производителей. Имеющие международных заказчиков клиенты SMIC смогут чувствовать себя неплохо.

При этом производственные мощности SMIC загружены на 100 %, и только во втором квартале этот показатель опустится из-за влияния локдаунов и планового обслуживания некоторых производственных линий. В первом квартале норма прибыли компании достигла рекордных 40,7 %, но в текущем в силу описанных явлений она может опуститься до 37 или 39 %. В первом квартале выручка SMIC выросла на 66,9 % до $1,84 млрд, а чистая прибыль и вовсе увеличилась почти в три раза до $447,2 млн. Если в некоторых сегментах спрос на полупроводниковые компоненты падает, то в других он остаётся стабильно высоким, что и позволяет компании работать на полную мощность. При этом влияние китайских локдаунов на отрасль в целом сохранится даже после второго квартала, как считают в компании.

SMIC вынуждена повышать цены на свои услуги, поскольку сталкивается с ростом цен на сырьё и энергоносители, а также водные ресурсы. Влияние локдаунов компания постарается ограничить 5 % своей выручки. В прошлом квартале SMIC получила 68 % выручки от китайских клиентов, хотя год назад эта доля не превышала 56 %. Размер капитальных затрат на 2022 год по итогам квартала компания пересматривать не стала, она по-прежнему рассчитывает выделить на эти нужды примерно $5 млрд.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: smic, полупроводники, производство микросхем, финансы, аналитика
smic, полупроводники, производство микросхем, финансы, аналитика
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