Видео: создатели двухмерного ролевого экшена The Vagrant выпустили первый трейлер консольных версий

Издательство Rainy Frog и разработчики из китайской студии O.T.K Games представили дебютный трейлер Sword of the Vagrant — консольных версий своего двухмерного ролевого экшена The Vagrant.

Напомним, о существовании Sword of the Vagrant стало известно из недавнего выпуска журнала Weekly Famitsu: релиз ожидался в июне на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Nintendo Switch.

Новый трейлер длится чуть меньше двух минут и демонстрирует нарезку геймплея Sword of the Vagrant. Ролик подтвердил перечень целевых платформ, а вот о сроках выхода умолчал. Rainy Frog же ограничилась формулировкой «скоро».

Игрокам в The Vagrant достаётся роль странствующей наёмницы Вивиан. Чтобы узнать правду о своём детстве, героине придётся прорубить себе путь через толпы монстров, таинственные леса и замки с привидениями.

The Vagrant дебютировала в июле 2018 года на ПК (Steam). В сервисе цифровой дистрибуции Valve игра стоит $4 (до 26 мая действует скидка 70 %), тогда как на приставках за проект попросят $10.